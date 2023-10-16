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Ексклюзиви Російсько-українська війна

"Їх можна називати воїнами: у ЗСУ розповіли про моральний стан ворога (відео)

ЗС РФ, військові РФ, окупанти, російські військові
ЗС РФ не вмотивовані воювати

За історіями багатьох війн армії, які не були вмотивовані, але мали перевагу в кількості та якості, все одно програвали війни. Україна переможе завдяки мужності бійців, вважають в ЗСУ.

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Майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що у військових Збройних сил Російської Федерації спостерігається низький моральний стан. Про це він повідомив в інтерв'ю Фокусу.

"У них (ЗС РФ, — ред.) низький моральний стан", — сказав Олексій Гетьман.

Він зазначив, що моральний стан впливає на їхній наступ. Зокрема, якби вони були вмотивовані, то українським військовим було б важче. Зі слів Гетьмана, їхній низький моральний стан не означає те, що з ними просто воювати, адже вони все одно зі зброєю, атакують, роблять "м'ясні штурми", стріляють з артилерії.

Олексій Гетьман нагадав, що за історіями багатьох війн армії, які не були вмотивовані, проте мали перевагу в кількості та якості, все одно не добивалися успіху, а програвали війни. Крім цього, він переконаний, що історія не зміниться, і Україна обов'язково переможе, проте не через низький моральний стан ворога, а завдяки мужності українських військових.

Майор пояснив, що російські військові вчаться на полі бою. Новомобілізованих відразу видно — вони нічого не вміють, і їх швидко знищують. Тоді як з тими, хто воює протягом декількох місяців, важче, адже вони розуміють, де потрібно ховатися, як обирати позиції та рухатися.

"З ними (російськими військовими, — ред.) стає важче воювати. Їх вже можна називати воїнами, вони вже можуть воювати", — додав Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 5 жовтня аналітики Conflict Intelligence Team заявили, що Міністерство оборони Російської Федерації у вересні 2022 року сформувало 123 нові військові частини в межах часткової мобілізації. На той період брак кадрів у підрозділах РФ міг становити від 55 до 70 тисяч осіб.

3 жовтня стало відомо, що Російська Федерація визначилася з планом мобілізації на тимчасово окупованих територіях. До російської армії планують мобілізували 130 тисяч осіб, розповіли в Центрі національного спротиву.