"Їх можна називати воїнами: у ЗСУ розповіли про моральний стан ворога (відео)

За історіями багатьох війн армії, які не були вмотивовані, але мали перевагу в кількості та якості, все одно програвали війни. Україна переможе завдяки мужності бійців, вважають в ЗСУ.

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Майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що у військових Збройних сил Російської Федерації спостерігається низький моральний стан. Про це він повідомив в інтерв'ю Фокусу.

"У них (ЗС РФ, — ред.) низький моральний стан", — сказав Олексій Гетьман.

Він зазначив, що моральний стан впливає на їхній наступ. Зокрема, якби вони були вмотивовані, то українським військовим було б важче. Зі слів Гетьмана, їхній низький моральний стан не означає те, що з ними просто воювати, адже вони все одно зі зброєю, атакують, роблять "м'ясні штурми", стріляють з артилерії.

Олексій Гетьман нагадав, що за історіями багатьох війн армії, які не були вмотивовані, проте мали перевагу в кількості та якості, все одно не добивалися успіху, а програвали війни. Крім цього, він переконаний, що історія не зміниться, і Україна обов'язково переможе, проте не через низький моральний стан ворога, а завдяки мужності українських військових.

Майор пояснив, що російські військові вчаться на полі бою. Новомобілізованих відразу видно — вони нічого не вміють, і їх швидко знищують. Тоді як з тими, хто воює протягом декількох місяців, важче, адже вони розуміють, де потрібно ховатися, як обирати позиції та рухатися.

"З ними (російськими військовими, — ред.) стає важче воювати. Їх вже можна називати воїнами, вони вже можуть воювати", — додав Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 5 жовтня аналітики Conflict Intelligence Team заявили, що Міністерство оборони Російської Федерації у вересні 2022 року сформувало 123 нові військові частини в межах часткової мобілізації. На той період брак кадрів у підрозділах РФ міг становити від 55 до 70 тисяч осіб.

3 жовтня стало відомо, що Російська Федерація визначилася з планом мобілізації на тимчасово окупованих територіях. До російської армії планують мобілізували 130 тисяч осіб, розповіли в Центрі національного спротиву.