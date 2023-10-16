"Их можно называть воинами: в ВСУ рассказали о моральном состоянии врага (видео)

По историям многих войн армии, которые не были мотивированы, но имели преимущество в количестве и качестве, все равно проигрывали войны. Украина победит благодаря мужеству бойцов, считают в ВСУ.

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Майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что у военных Вооруженных сил Российской Федерации наблюдается низкое моральное состояние. Об этом он сообщил в интервью Фокусу.

"У них (ВС РФ, — ред.) низкое моральное состояние", — сказал Алексей Гетьман.

Он отметил, что моральное состояние влияет на их наступление. В частности, если бы они были мотивированы, то украинским военным было бы труднее. По словам Гетьмана, их низкое моральное состояние не означает, что с ними просто воевать, ведь они все равно с оружием, атакуют, делают "мясные штурмы", стреляют из артиллерии.

Алексей Гетьман напомнил, что по историям многих войн армии, которые не были мотивированы, однако имели преимущество в количестве и качестве, все равно не добивались успеха, а проигрывали войны. Кроме этого, он убежден, что история не изменится, и Украина обязательно победит, однако не из-за низкого морального состояния врага, а благодаря мужеству украинских военных.

Майор объяснил, что российские военные учатся на поле боя. Новомобилизованных сразу видно — они ничего не умеют, и их быстро уничтожают. Тогда как с теми, кто воюет в течение нескольких месяцев, труднее, ведь они понимают, где нужно прятаться, как выбирать позиции и двигаться.

"С ними (российскими военными, — ред.) становится труднее воевать. Их уже можно называть воинами, они уже могут воевать", — добавил Алексей Гетьман.

Напомним, 5 октября аналитики Conflict Intelligence Team заявили, что Министерство обороны Российской Федерации в сентябре 2022 года сформировало 123 новые воинские части в рамках частичной мобилизации. На тот период нехватка кадров в подразделениях РФ могла составлять от 55 до 70 тысяч человек.

3 октября стало известно, что Российская Федерация определилась с планом мобилизации на временно оккупированных территориях. В российскую армию планируют мобилизовать 130 тысяч человек, рассказали в Центре национального сопротивления.