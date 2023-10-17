Вибухи в Луганську та Бердянську: ЗСУ знищили вертольоти ЗС РФ, — СтратКом (фото)

За даними Генштабу ЗСУ, ракетні війська Сил оборони знищили два вертольоти на посадкових майданчиках, а також склад боєприпасів і артилерійський засіб противника.

Сили оборони України в ніч на 17 жовтня завдали ударів по гелікоптерах Збройних сил Росії та обладнанню аеродромів біля окупованих Луганська і Бердянська. Про це у вівторок, 17 жовтня, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України (СтратКом ЗСУ).

Водночас у командуванні поки не уточнювали подробиць нічних ударів і не назвали кількість знищеної техніки окупантів.

Вибухи в Бердянську

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що в окупованому Бердянську пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі повідомляли тоді про потужні вибухи на складах окупантів і публікували відповідні фото. Також повідомлялося про роботу російської ППО.

Підтвердження Генштабу

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони знищили два вертольоти ЗС РФ.

"Підрозділи ракетних військ вразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб противника", — йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що ЗСУ знищили російський блокпост біля селища Графівка Бєлгородської області.

Днем раніше, 15 жовтня, Міноборони РФ повідомило про атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти інфраструктури в Курській і Бєлгородській областях. Повідомлялося, що ЗСУ нібито застосували 27 дронів.