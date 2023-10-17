"Було видно заграву": у Криму прогриміли вибухи, окупанти повідомили про атаку БПЛА

За даними місцевих Telegram-каналів, під ранок було щонайменше 5 вибухів у районі населених пунктів Новофедорівка і Красноперекопськ. Глава "адміністрації" Сергій Аксьонов зазначив, що ППО нібито перехопила 8 дронів.

На території тимчасово окупованого Кримського півострова в ніч на 17 жовтня було неспокійно. Місцевим силам ППО нібито вдалося збити кілька БПЛА. Про це повідомив глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Спочатку про атаку повідомив місцевий Telegram-канал "Кримський вітер". Там задалися питанням, що за вибухи пролунали о 4 ранку в районі населеного пункту Новофедорівка.

Пізніше місцевий житель поділився інформацією про нові вибухи на південному заході від Красноперекопська.

"У проміжку з 5:30 до 6:00 ранку було чутно 4 потужні вибухи. Від 4-го вибуху було видно заграву", — йдеться в повідомленні.

Більше інформації з цього приводу не прозвучало.

Вибухи в Криму: реакція "влади"

Пізніше Сергій Аксьонов відреагував на неспокійну ніч на території півострова. Він зазначив, що силам ППО нібито вдалося перехопити БПЛА.

"За ніч на підльоті до Криму подавлено засобами РЕБ і збито силами ППО вісім БПЛА противника. Дякую нашим військовим за чітку і злагоджену роботу", — йдеться в повідомленні глави окупаційної адміністрації Криму.

Інформація про руйнування або жертви не надходила на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що в Севастополі заявляли про ракетну небезпеку і роботу ППО. Місцеві жителі зазначили, що одразу після попередження про ракетну небезпеку пролунали вибухи, однак подробиць від місцевої "влади" не прозвучало.

12 жовтня на території Кримського півострова також було голосно. Після сигналу повітряної тривоги в Севастополі пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали стверджують, що тоді було нібито запущено ракети з Миколаївської області, проте жодних підтверджень не надходило.