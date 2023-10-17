"Ростех" відзвітував про дострокове постачання армії РФ комплексів мінування "Замедление"

Західні експерти пишуть, що комплекс "Замедление" є однією з найсучасніших систем дистанційної постановки як протипіхотних, так і протитанкових мін.

Партію нових комплексів дистанційного мінування "Замедление" було достроково поставлено Збройним силам РФ. Таким чином, російські війська намагаються збільшити кількість засобів, що дають змогу зміцнити оборону за допомогою розсіювання мін різних типів, як піхотних, так і протитанкових. Про нове постачання систем "Уповільнення" йдеться у пресрелізі держкорпорації "Ростех".

"Ростех достроково відправив у війська партію комплексів інженерної системи дистанційного мінування (ІСДМ) "Замедление", — йдеться в повідомленні.

При цьому, як і у випадку з іншими системами для ЗС РФ, точної кількості одиниць, що поставляються фронтовим підрозділам, не уточнюють.

Оглядачі Zona Militar пишуть, що комплекси ІСДМ "Замедление" є однією з найсучасніших систем постановки мін різних типів, що використовуються в Сухопутних військах Росії. Завдяки програмованим боєприпасам, комплекси здатні за лічені хвилини замінувати велику територію, еквівалентну кільком футбольним полям.

Система "Замедление" схожа на реактивні артилерійські системи залпового вогню, створена на колісній базі 8х8 вантажівки КамАЗ-6560, яка перевозить контейнери з інженерними боєприпасами, спорядженими мінами різних типів.

Принцип роботи комплексу аналогічний РСЗВ, оскільки його пускова установка складається з двох модулів, здатних відстрілювати 25 122-мм або 140-мм ракет, які можуть бути заряджені протипіхотними і протитанковими мінами. Система доповнюється машиною-завантажувачем, оснащеною краном для оперативного поповнення боєкомплекту на полі бою.

Крім того, вибухові пристрої за необхідності можуть самознищуватися або деактивуватися в заданий час.

"Здатність вибухових пристроїв деактивуватися або самоліквідуватися в заданий час забезпечує безпечне і швидке розмінування після припинення бойових дій", — наголосили в "Ростеху".

Нагадаємо, на початку жовтня корпорація "Ростех" повідомила про постачання у війська РФ новітньої 120-мм САУ "Флокс". Самохідка створена на колісній платформі, а гармата здатна вести вогонь як артилерійськими снарядами, так і мінометними мінами.