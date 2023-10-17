Нічна атака Shahed: уламки дронів-камікадзе впали на яхт-клуб в Одесі (фото)

За словами глави ОВА Олега Кіпера, російські загарбники спрямували на Одесу 6 баражувальних боєприпасів типу "Shahed-136" з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 17 жовтня армія РФ зробила спробу здійснити обстріл Одеси. Силами і засобами протиповітряної оборони було збито всі дрони-камікадзе. Унаслідок знищення ворожих дронів уламки їхніх цілей впали в районі яхт-клубу, що призвело до деяких руйнувань і пошкоджень цивільних об'єктів. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера та Сили оборони півдня України.

"Наші сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих "шахедів" упали в районі яхт-клубу. Пошкоджено приватні майно: школу вітрильного спорту, ангар і кілька цивільних плавзасобів", — розповів чиновник.

На щастя, внаслідок останньої повітряної атаки з боку Росії на Одесу не було жертв серед громадян і постраждалих, підкреслили в місцевій адміністрації.

Як уточнили військові, російські загарбники направили на Одесу 6 баражувальних боєприпасів типу "Shahed-136" з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.

"Уламки одного зі збитих БпЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлі школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали". — повідомили в Силах оборони.

Також військові показали фото наслідків падіння уламків ворожих дронів-камікадзе в Одесі.

В Одесі уламки збитих БПЛА впали в яхт-клуб В Одесі уламки збитих БПЛА впали в яхт-клуб В Одесі уламки збитих БПЛА впали в яхт-клуб

Обстріл Одеси 17 жовтня: що відомо

У ніч на 17 жовтня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе. Зазначимо, що про початок тривоги в Одеській області у зв'язку з дронами спершу оголосили Повітряні сили ЗСУ о 02:18. Потім о 02:22 цю інформацію підтвердили в ОВА.

За словами Кіпера, дрони попрямували в Білгород-Дністровський район області. Чиновник також попросив не знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони.

"Жителі Білгород-Дністровського району, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — написав голова ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що ЗМІ підрахували кількість ракет РФ для ударів по Україні. Підрахунки показали, що Росія за півроку виробила близько 600 ракет різних видів і всі запустила по Україні. Тому для майбутніх обстрілів нових ракет немає, але є запаси в арсеналах.