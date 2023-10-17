"Боженька чує все": ЗСУ ліквідували розвідника ГРУ РФ (фото)

Російський розвідник Олексій Межаков просив вибачення на могилах окупантів за те, що залишився живим. Після цього українські військові знищили і його.

Бійці Збройних сил України ліквідували чергового російського загарбника — розвідника Головного управління Генштабу ЗС Росії Олексія Межакова. Про це повідомляє OSINT Georgia.

Як ідеться в джерелі, 48-річний Межаков був родом із Волгоградської області й служив за контрактом.

"Боженька чує все, включно з молитвами. Олексій Межаков ходив на "алею героїв" у Камишині (Волгоградська область — ред.) і підходив до кожної могили, молився і говорив: "Хлопці, вибачте, що я живий". Тепер він із ними", — ідеться в повідомленні.

ЗСУ ліквідували розвідника ГРУ РФ

Нагадаємо, 11 вересня блогер і волонтер Сергій Стерненко показав відео ураження танка РФ бійцями підрозділу "Гострі Картузи". Знищення цього російського танка відбулося посеред лісосмуги на лівому березі Дніпра, де окупанти намагалися замаскувати свого "хижого звіра".

Також сьогодні, 6 жовтня, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оголосив про ліквідацію російської станції радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" на Таврійському напрямку та про втрату ворогом 323 осіб в особовому складі.