Мобілізований нацгвардієць зливав Росії секретну інформацію, — СБУ (фото)

За даними СБУ, у поле зору росіян нацгвардієць потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила на Київщині ще одного інформатора головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії чоловік. Про це у вівторок, 17 жовтня, повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисника агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.

Повідомляють, що за вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України.

В СБУ наголошують, що передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

"Розвіддані інформатора ГРУ потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації в лави українського війська.

"У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі", — додали в СБУ.

Відомо, що до виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після призову до однієї з військових частин Нацгвардії.

Збір розвідданих російський інформатор здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів.

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"Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором", — зазначили правоохоронці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 11 жовтня СБУ зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті. Фігурант входив до складу ворожого підрозділу снайперів, який обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.