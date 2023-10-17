"Не було запиту": Ізраїль не відмовляв Зеленському у візиті в країну, – посол

За словами українського посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука, всі заяви в ЗМІ є спекуляціями, бо Офіс президента не звертався до ізраїльської сторони щодо поїздки президента Зеленського. Проте він не виключає, що візит відбудеться у майбутньому.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Офіс президента не звертався в ізраїльську адміністрацію задля організації візиту в країну. Відмови у візиті не було. Про це український посол сказав в ефірі "Найкращого радіо".

Президенту Україні Володимиру Зеленському не відмовляли у візиті в Ізраїль. За словами Корнійчука, в Україні також триває повномасштабна війна й бойові дії йдуть проти терористичної держави. Відтак можливості переміщенні в інші країни є ускладненими. Разом з тим Зеленський мав телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу, під час якої український лідер висловив підтримку ізраїльського народу та їхнє безумовне право на самозахист.

"В ситуації війни правильно, коли про пересування Зеленського ми дізнаємось, коли він сходить з трапу літака, в тій країні, куди він приїжджає. Тому дипломати та політики не обговорюють, коли і куди приїде Зеленський. Це важливо з точки зору безпеки", — пояснив український посол.

Також він додав, що найближчим часом Володимир Зеленський все ж буде в Ізраїлі. Розмови про те, що був запит, але його не прийняли — це спекуляція. Вони не повʼязані з реальними взаємовідносинами. Євген Корнійчук додав, що українці залишаються з Ізраїлем, бо як ніхто не розуміють, що таке війна.

"Я підтверджую, не було ніякого офіційного звернення", — резюмував Євген Корнійчук.

Варто зазначити, що до цього ізраїльське видання The Times of Israel писало, що українська сторона нібито подала запит на поїздку Володимира Зеленського в Ізраїль. Однак єврейська держава відмовила, заявивши, що зараз не найкращий час для цього. Інформацію передали анонімні джерела в ізраїльському уряді.

Нагадаємо, 17 жовтня Нетаньягу заявив Путіну, що наступ армії на сектор Газу не зупинити.

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