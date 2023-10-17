Заміна "Абрамсам": армії США потрібен новий бойовий танк для можливого протистояння Китаю

Аналітики Наукової ради армії рекомендують створити танк 5-го покоління масою 55 тонн, оснастивши його 130-мм гарматою і гібридною електричною силовою установкою.

Армія США має на озброєнні два варіанти танків — ОБТ M1A2 Abrams та нещодавно закуплені легкі танки M10 Booker, оснащені 105-мм основною гарматою. Але ці машини будуть неефективні в імовірному зіткненні з Китаєм, тому американським сухопутним силам потрібен танк п'ятого покоління (5GCV), який буде значно легшим за нинішні зразки. Такого висновку дійшли аналітики Наукової ради армії США, передає інтернет-ресурс Defensa.

У доповіді військовому керівництву США експерти рекомендують не покладатися на чинні ОБТ у майбутньому протистоянні армії Китаю, оскільки танки Abrams і Booker є бойовими машинами, створеними на основі технологій багаторічної давнини, і проти загроз, що можуть виникнути під час бойових дій у 2040-х роках, вони будуть неефективні.

"Досягнення в галузі захисту, мобільності, летальності та командно-адміністративного управління будуть недостатніми для домінування над будь-яким супротивником, з яким може зіткнутися армія США, зокрема й над Китаєм", — підкреслили експерти.

Американський танк M10 Booker

Машина нового покоління

Для оптимального розв'язання питання середньострокового протистояння армії США знадобиться нова модель бойового танка. Військові роблять ставку на створенні машини 5GCV, яка буде значно легшою, ніж 78-тонні Abrams останніх версій.

У матеріалі наголошується, що при створенні нового танка потрібно зробити ставку на мобільності, полегшивши машину до не більше 50 тонн. Основним озброєнням має бути великокаліберна гармата, а також можливість стрільби надзвуковими протитанковими ракетами, які повинні володіти величезною руйнівною силою.

Важливо, щоб майбутній танк був створений у пілотному та безпілотному варіанті, які виконуватимуть завдання в рамках єдиної кооперативної мережі.

Американський танк M1A1 Abrams

Кандидатом на новий танк може виступити модель М1, полегшена до 55 тонн і оснащена 130-мм гарматою.

"Танк із меншою чисельністю екіпажу, гібридною електричною силовою установкою, активним захистом та іншими удосконаленнями дасть змогу США впоратися з можливою конфронтацією з Китаєм", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що в російському інформаційному сегменті з'явилася так звана інструкція з використання потенційних вразливостей американських танків Abrams. У рекомендаціях виокремлювалося кілька основних тактичних прийомів — один із них передбачає ураження систем наведення і головного знаряддя танка.