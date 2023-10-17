"Відпрацьовує прямо по них": боєприпаси РФ "добили" свої ж вертольоти у Бердянську (відео)

Нові кадри з ураженого аеродрому свідчать, що над ліквідацією ворожої техніки могли попрацювати не лише Сили оборони. У мережу "утекло" відео, на якому окупанти коментують роботу свого ж БК.

Російські військові гелікоптери, які зазнали удару Сил оборони у Бердянську, могли "добити" детонуючі боєкомплекти ЗС РФ. Відповідними кадрами з місця подій 17 жовтня поділились в українському телеграм-каналі monitor.

"Кадри вибухів на аеродромі Бердянська. Судячи з коментарів, російське БК додатково відпрацювало по гелікоптерах", — йдеться у публікації.

Тимчасово окуповане місто Бердянськ у Запорізькій області на мапі Фото: DeepStateMAP

На відео голос за кадром коментує свист, припускаючи, що "оце вже БК пішов". Згодом лунають кілька вибухів та видніються спалахи в районі вертольотів, охоплених вогнем.

"Нічого собі! Туди відпрацьовує БК, прямо по них", — каже ще одна людина за кадром.

Російський пропагандистський канал "Военный Осведомитель" також опублікував кадри пожежі та вибухів з аеродрому у Бердянську.

"Очевидно, що відео було знято одним із російських солдатів і потім утекло до рук ЗСУ", — зазначили пропагандисти.

Пост у російському провоєнному телеграм-каналі Фото: Скриншот

Удари по Бердянську та Луганську: що вже відомо

Вночі на 17 жовтня у Бердянську та Луганську пролунали вибухи. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Силам оборони вдалося знищити два ворожі гелікоптери, а також склад боєприпасів і артилерійський засіб ЗС РФ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ураження російських вертольотів — це "добре для нас", адже така техніка постійно працює на передовій.

Згодом у Силах спеціальних операцій ЗСУ оновили дані щодо кількості уражених гелікоптерів, підтвердивши знищення загалом дев’яти одиниць. Пресслужба проінформувала, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку, а у Луганську детонація тривала до 11 ранку.

Російські пропагандисти заявили, що удари по гелікоптерах були здійснені за допомогою ракет ATACMS.