Politico та New York Times підтвердили, що Україна отримала ракети ATACMS від США

Три західні медіа майже одночасно повідомили про надання Україні ракет ATACMS. Їхні повідомлення пролунали через 12 годин після того, як Генштаб ЗСУ заявив про удар по аеродромах ЗС РФ у глибокому тилу.

17 жовтня бійці ССО ЗСУ повідомили про знищення дев'яти російських військових вертольотів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, розташованих за 100 км від підконтрольній Україні території. У проросійських пабліках показати уламки снарядів, які виявили на місці удару, при цьому стверджують, що відбулась атака далекобійними ракетами ATACMS. Західне видання Wall Street Journal підтвердило перше використання американських далекобійних ракет, здатних дістати до Кримського мосту. За кілька годин про це ж написали ще два видання. Публікації в західних ЗМІ дослідив Фокус.

Повідомлення про ATACMS з'явились на порталах усіх трьох видань майже одночасно. Журналісти WSJ написали про ATACMS 17 вересня о 10:14 за сх. часом або о 17:14 за Києвом. Тоді ж аналогічні статті опублікували на порталі Politico (о 9:49 за сх. часом або о 16:49 за Києвом) та New York Times (о 10:19 за сх. часом або о 17:10 за Києвом). Тим часом як комунікаційний Telegram-канал Генштабу "СтратКом ЗСУ" написав про удар по аеродромах зранку о 6:18 (за Києвом).

У Politico вказують, що Вашингтон кілька тижнів тому таємно відправив ракети Києву. Про це журналісти дізнались від двох осіб, "знайомих з цим кроком". Також пояснюють, чому президент США Джо Байден, який заперечував проти таких дій, змінив рішення. Причина — повільне просування українського контрнаступу.

У NYT також посилаються на двох анонімних осіб у США, на повідомлення українського нардепа Олексія Гончаренка та на заяви російських військкорів. Журналісти зазначають, що рішення про передачу ракет ATACMS раніше гальмував острах Білого дому: через перетин "червоних ліній" Кремля боялись використання ядерної зброї. Однак "зараз це мислення змінилося", пише автор.

Західні ЗМІ про ракети ATACMS Фото: Скриншот

Аналогічну інформацію щодо ATACMS підтвердив американський посадовець, який дав коментар порталу "Голос Америки". При цьому вказується, що передали "невелику кількість" ракет, але не вказано, скільки саме.

Ракети ATACMS: деталі

Зазначимо, згідно з заявами бійців ССО, вдалось дістати до аеродромів ЗС РФ в окупованому Бердянську (100 км від лінії фронту під Гуляйполем) та в Луганську (за 95 км від лінії фронту під Бахмутом)

Аналітики припустили, що удар могли завдати двома ракетами: або британськими Strom Shadow, або американськими ATACMS. При цьому нагадали, що офіційно невідомо, який саме варіант американських ракет могли надати України. Зокрема, залежно від варіанту, ці ракети можуть летіти на відстань від 165 км до 300 км.

Тим часом російські військкори опублікували світлини з уламками деяких ракет і вказали, що це начебто уламки ATACMS.

На відео, знятому з нічного удару по аеродрому під Бердянськом, видно дві заграви, які палали на місці можливих прильотів. Зазначимо, офіційно Генштаб ЗСУ не підтверджував використання далекобійних ракет з арсеналів Пентагону.

Нагадуємо, у Скадовську, за 60 км від лінії фронту, 17 жовтня також пролунали вибухи. Згідно з заявою партизанів, могло бути влучання по місцю базування офіцерів ЗС РФ. Між тим кількома годинами раніше начальниця пресцентру ОК "Південь" розповіла про вдалі відпрацювання української артилерії на півдні. З її слів, росіяни протягом останніх двох діб втратили дивізіон артилерійських гармат.