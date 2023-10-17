З могили "Джуса" в Києві знову вкрали шеврони: поліція відкрила провадження (фото)

Шеврони з могили українського льотчика зникали вже кілька разів. Цього разу крадіїв зафіксували камери спостереження.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через викрадення шевронів з могили загиблого українського льотчика Андрія Пільщикова ("Джуса"). Це кваліфікували як наругу над могилою військовослужбовця. Про відкриття кримінального провадження повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що до правоохоронців рідні пілота не зверталися, а справу в поліції почали розслідувати після того, як в мережі оприлюднили інформацію про крадіжку.

"Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію з інформацією про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників", — йдеться в повідомленні.

Раніше про чергову крадіжку шевронів з могили Андрія Пільщикова повідомила його дівчина Меланія Подоляк. Вона проінформувала, що цього разу крадії потрапили в об'єктив камери спостереження на Аскольдовій могилі, де похований "Джус".

Уперше шеврони з могили пілота вкрали 5 вересня, після чого Меланія встановила там вітрину, щоб уберегти їх.

Один з найдосвідченіших пілотів української авіації Андрій Пільщиков загинув 25 серпня в Житомирській області. Тоді зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, унаслідок чого загинув льотчик Андрій "Джус" Пільщиков і двоє інших пілотів — В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня в Києві відбулася церемонія прощання з "Джусом". Інформацію про місце поховання Андрія Пільщикова не уточнювали, проте вандалам вдалося її знайти.