Злодії прославляться на весь інтернет: з могили пілота "Джуса" вдруге вкрали шеврони (фото)

За словами Меланії Подоляк, камера зафіксувала крадіжку. Шеврони, які люди залишали з 8-ї години вечора в неділю, 15 жовтня, зникли.

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З могили пілота Андрія "Джуса" Пільщикова вже вдруге викрадають шеврони. Але тепер більша частина залишилася завдяки встановленій вітрині. Про це повідомила дівчина загиблого захисника Меланія Подоляк.

"Цього разу більшість залишилися в безпеці, тому що вони замкнені на вітрині", — йдеться в публікації. Однак усі шеврони, які люди залишали самі, зникли з 8-ї години вечора вчорашнього дня.

За її словами, камери спостереження зафіксували крадіжку, а "добродії викрадачі" стануть відомі на весь інтернет, оскільки "шляхетність закінчилася минулого разу".

Раніше Меланія Подоляк обіцяла цінну винагороду тим, хто поверне вкрадені предмети та гарантувала анонімність.

Після загибелі українського льотчика побратими на знак пам'яті залишали на могилі безліч шевронів. Але через кілька днів невідомі забрали близько 20 штук.

Український пілот Андрій Пільщиков із позивним "Джус" загинув 25 серпня в Житомирській області під час зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули також двоє інших пілотів — В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Церемонія прощання з "Джусом" відбулася 29 серпня в Києві в Патріаршому соборі. Інформація про місце, де розташована могила Андрія Пільщикова, трималася в таємниці, але все ж вандалам, судячи з усього, вдалося знайти секретне місце.