Ракетний удар по лікарні у Газі: відповідальність лежить на бойовиках ХАМАС, — ЦАХАЛ (відео)

Через атаку на лікарні в арабських країнах почалися масові протести. В Йорданії жителі намагалися спалити посольство Ізраїлю.

У Армії оборони Ізраїлю заявили, що не завдавали удару по лікарні в Газі. В неї нібито влучила ракета, яку невдало запустив "Ісламський джихад". Про це пише Times of Israel.

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що згідно із аналізом їхніх оперативних систем, було здійснено ворожий ракетний обстріл Ізраїлю, і саме "Ісламський джихад" несе відповідальність за невдалий ракетний обстріл, через що сталося влучання в лікарню.

В ізраїльських каналах звернули увагу, що о 20:14 в офіційному телеграм-каналі ХАМАС анонсували запуск ракети R160 у бік ізраїльської Хайфи, проте повідомлень про влучення ракети або повітряної тривоги звідти не надходило. Після цього, о 20:23, у каналі ХАМАС вийшов пост про удар по лікарні.

Ізраїльський телеканал i24 повідомив, що за попередніми даними ЦАХАЛ, до вибуху в лікарні привів невдалий запуск ракети бойовиками ХАМАС.

Видання Al Jazeera проінформувало, що лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. Удар по медзакладу спричинив серйозні руйнування, які не дозволяють продовжувати роботу.

Що каже влада Ізраїлю про удар по лікарні в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в твітер заявив, що лікарню в Газі атакували ті самі терористи, які напали на Ізраїль.

"На лікарню у секторі Газа напали варварські терористи у секторі Газа, а не ЦАХАЛ. Той, хто жорстоко вбив наших дітей, вбиває і своїх дітей", — написав він.

Арабські країни охопили протести

Після влучання в лікарню в арабських країнах почалися масові протести. У Йорданії, після атаки на лікарню у Газі, прихильники ХАМАС підпалили посольство Ізраїлю та намагаються взяти його штурмом.

Нагадаємо, що у вівторок 17 жовтня по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдали авіаудару. Керівник урядової медіаслужби в обложеному прибережному анклаві Салам Маруф звинуватив ізраїльську армію в тому, що та завдала авіаудару по арабській лікарні.