Байден попросить у Конгресу США 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю, — ЗМІ

За словами журналістів, американські законодавці запропонували Білому дому розробити спільний пакет допомоги Ізраїлю та Україні, щоб подолати опір деяких республіканців.

Президент США Джо Байден може запросити у Конгресу США додаткові 100 млрд доларів, які будуть спрямовані на допомогу Україні, Ізраїлю, а також на зміцнення кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, американський лідер пообіцяв допомогу Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАСу. Це рішення підтримують обидві палати в Конгресі. Однак ситуація з Україною куди складніша.

Видання нагадало, що допомога Києву в боротьбі проти російського вторгнення Україні насилу заслужила прихильність республіканців у Палаті представників. Деякі американські законодавці запропонували Білому дому розробити спільний пакет допомоги Ізраїлю та Україні, щоб подолати опір деяких республіканців.

Крім того, як повідомляється, рішення включити в пакет фінансування прикордонної безпеки США також спрямоване на те, щоб заручитися підтримкою республіканців

За словами журналістів, деталі пакета все ще опрацьовують. Джерело підкреслило, що сума покриє весь фінансовий рік.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Україна отримала менше десятка ракет ATACMS від США. Американський уряд таємно передав ЗСУ балістичні ракети ATACMS. Неназваний чиновник зазначив, що отримана Україною версія ракет має меншу дальність — 160 кілометрів.

Також 16 жовтня в Мінфіні США запевнили, що нададуть Україні більше коштів. За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, фінансова допомога Києву є "найвищим пріоритетом" для президента Джо Байдена.