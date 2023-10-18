"Прокинувся від крику дружини": очевидці розповіли про удар ЗС РФ по житловому будинку в Запоріжжі (фото)

За словами місцевих жителів, удар був настільки сильним, що в деяких квартирах вилетіли не тільки вікна, а й усі двері. Пошуки подружньої пари тривають, вони можуть бути під завалами.

Російські окупанти в ніч на 18 жовтня атакували місто Запоріжжя ракетами, внаслідок чого зафіксовано руйнування та жертви. Очевидці розповіли більше подробиць про цю ніч, передає "Суспільне".

Одна з ракет, яких загалом було шість, влучила в житловий будинок у центрі Запоріжжя. Унаслідок цього двоє людей загинуло, троє дістали серйозні поранення, а доля ще трьох невідома, як повідомили в Національній поліції.

Російські окупанти атакували житловий будинок у Запоріжжі посеред ночі Фото: Суспільне Російські окупанти атакували житловий будинок у Запоріжжі посеред ночі Фото: Суспільне

Один із мешканців постраждалого будинку розповів, що влучання зафіксовано в сусідню з ним квартиру, де мешкала молода сім'я. Наразі ж їх шукають під завалами.

"Прокинувся від удару і від крику дружини: її ноги були в склі. Я її обтрусив і потім побачив, що і в мене рани на руках", — розповідає місцевий житель.

А ось жінка на ім'я Владислава згадує, що дуже злякалася і вже після другого вибуху побігла в укриття, щоб убезпечити себе.

Російські окупанти атакували житловий будинок у Запоріжжі посеред ночі Фото: Суспільне

"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але не дуже гучний, — пішли в коридор, де й сиділи. Потім почули дуже гучний звук і все затряслося. Почули як вилітають вікна. Ми злякалися. Ми в піжамах вибігли у двір і вже по уламках добігли до підвалу, де укриття. Ми сиділи там перший час", — розповіла мешканка постраждалого будинку.

Олексій Клименко з дружиною зустріли вибух у коридорі своєї квартири. Вони стояли там, унаслідок чого в них полетіли осколки. Виявилося, що їм вибило рами, балкони, вхідні та кімнатні двері, а також потрапляли меблі.

Після цього пара була на стресі й одразу почала прибирати.

"Я спустився у двір, а дружина прибирала. Якось зачинили вікна у квартирі. Вийшли у двір, а нам сказали, щоб збиралися. Взяли найнеобхідніше", — продовжив Олексій.

Російські окупанти атакували житловий будинок у Запоріжжі посеред ночі Фото: Суспільне

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі. Загалом було пошкоджено 8 квартир і на місце одразу ж виїхали рятувальні групи, які мають розібратися з наслідками російського терору.