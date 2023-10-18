Удари ATACMS по авіації РФ: аналітик розповів, як зміниться ситуація на фронті (відео)

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, Україна завдаватиме більше ударів по об'єктах у тилу ворога. Це змусить Росію переглядати свою тактику і шукати інші аеродроми для базування своєї авіації.

У ніч з 16 на 17 жовтня Сили оборони України здійснили удари по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, завдаючи значних пошкоджень армійській авіації російських окупаційних військ. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, висловив думку в ефірі "24 каналу", що ці удари здатні вплинути на ситуацію на фронті та змусити РФ переглянути тактику застосування армійської авіації, зокрема й гелікоптерів Мі-24 та Ка-52, що активно використовувалися на передовій.

"Основний обсяг армійської авіації противника базувався на аеродромі під Бердянськом. Оскільки вильоти цих вертольотів були регулярними, окупанти зобов'язані були зберігати боєкомплект близько до бази", — зазначив Мусієнко.

Українські збройні сили успішно атакували склади з ракетами для армійської авіації противника, чим спричинили детонацію снарядів.

Мусієнко припустив, що Україна завдаватиме більше ударів по об'єктах у тилу ворога. Це змусить Росію переглядати свою тактику і шукати інші аеродроми для базування своєї авіації.

"Зброя, застосована Україною, здатна одночасно вразити до 10 гелікоптерів, завдавши суттєвих втрат армійській авіації противника. Це змусить Росію шукати нові аеродроми для розміщення вертольотів", — додав експерт.

Наслідком цього стане підвищене навантаження як на російських пілотів, так і на ворожі вертольоти, оскільки тривалість вильотів збільшиться. Додаткова далекобійна зброя дасть змогу Україні мінімізувати кількість армійської авіації, що розміщується на окупованих територіях, що, своєю чергою, знизить ризики для українських громадян і військових.

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Операція Dragonfy — що відомо про знищення російських вертольотів у Бердянську та Луганську

Уперше про знищення вертольотів заявили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ вранці 17 жовтня. Трохи пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію. При цьому повідомлялося про знищення двох вертольотів.

Після цього російські пілоти заявили, що ЗСУ застосували американські ракети ATACMS, які, за їхніми твердженнями, нібито перебувають на озброєнні вже кілька місяців. Також повідомлялося про значні втрати в живій силі.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення дев'яти вертольотів ЗС РФ під час ракетних ударів по захоплених аеродромах в окупованих Бердянську і Луганську.

Пізніше український чиновник заявив для західної преси, що Сили оборони використовували надані США ракети великої дальності ATACMS. За його даними, всього вночі було запущено 18 ракет типу ATACMS.

При цьому агентство AP стверджувало, що США таємно поставили невелику партію ракет ATACMS Україна дальністю польоту до 160 км. За інформацією ЗМІ, нібито постачання містило менше ніж десять ракет. Повідомлялося, що надані Силам оборони ракети несуть касетні частини, які відкривають у повітрі і викидають сотні бомб.