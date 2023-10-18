Ворог намагається оточити Авдіївку, а ЗСУ просунулися на двох ділянках, — Генштаб (карта)

Командування зазнавило, що російські військові намагалися відновити втрачені позиції біля Кліщіївки Донецької області та мають частковий успіх у районі південніше Роботиного Запорізької області.

На цій лінії тривають запеклі бої. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

За його словами, українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ковальов наголосив, що окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля Кліщіївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

Бахмутський напрямок на карті DeepStateMap

Наступальну операцію Сили оборони продовжують й на Мелітопольському напрямку і мають частковий успіх у районі південніше Роботиного Запорізької області.

"Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", — каже речник Генштабу.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, де захисники протягом доби відбили тут понад 5 атак ворога.

Авдіївський напрямок на карті DeepStateMap

Окрім того, за словами Ковальова, на Мар'їнському та Шахтарському напрямках українські військові відбили понад 20 ворожих атак в районі Марʼянки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та Пречистівки.

Марʼїнський та Шахтарський напрямки на карті DeepStateMap Марʼїнський та Шахтарський напрямки на карті DeepStateMap

За його словами, на Куп'янському напрямку українські військові за добу відбили понад 15 атак російських загарбників в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще 9 атак противника в районі Надії Луганської області.

"Загалом протягом минулої доби відбулося 69 бойові зіткнення", — наголошує речник Генштабу ЗСУ.

Купʼянський напрямок на карті DeepStateMap

Зранку окупанти завдали чергового удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя.

"Є загиблі та поранені, а також зниклі безвісти", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 17 жовтня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що протягом шестиденного наступу на Авдіївку російське командування втратило рекордну кількість живої сили та військової техніки. Зокрема, в ЗС РФ стало менше на 11 піхотних батальйонів та стільки ж артилерійських дивізіонів.