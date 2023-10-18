Україна отримала близько 20 ракет ATACMS від США, – NYT

За даними джерел видання, домовленість щодо ракет була досягнута під час візиту Володимира Зеленського в США. ЗСУ отримали ракети у варіанті з 950 суббоєприпасами та дальністю до 165 км.

Російські окупанти вже відчули на собі результат постачання Україні касетних ракет ATACMS. Штати навмисно передали ракети без оголошення, щоб ЗСУ могли зненацька застати ЗС РФ. Про це повідомляє The. New York Times.

Україна вдарила по двох важливим авіабазам в тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Офіційно підтверджено, що для цього використовувались касетні боєприпаси ATACMS MGM-140A Block I (М39). Два джерела видання в Пентагоні заявили, що Штати відправили Україні близько 20 ракет. Домовленість про постачання була досягнута під час візиту президента Володимира Зеленського в США.

ЗСУ отримали боєприпаси с касетною боєголовкою, яка має 950 суббоєприпасів М74, які завдають удар на більшій площі. Зазначається, що касетні снаряди заборонені міжнародними домовленостями, проте Штати їх не підписували. Причина, з якої українській армії надали саме касетні ракети, полягає в тому, що в США мало ATACMS інших типів.

Максимальна дальність стрільби MGM-140A Block I складає 165 км, й вони запускаються із РСЗВ західного типу HIMARS та M270. HIMARS може нести одну ракету ATACMS, а гусенична M270 — дві. Також журналісти додають, що тепер очікується постачання німецьких крилатих ракет Taurus.

Знищення гелікоптерів РФ є важливим елементом для українського контрнаступу, бо російська авіація сучасніша та має далекобійне озброєння.

Нагадаємо, 18 жовтня в Пентагоні заявили, що подальші наміри постачання ATACMS не будуть офіційно анонсуватись.

Фокус розбирався, що відомо про ATACMS з касетною боєголовкою.