18 "прильотів" й великі втрати: Сили оборони атакували військовий табір у Курській області (відео)

Співрозмовники в СБУ зазначили, що на момент проведення операції на території об'єкту розміщувалося до 3 тисяч військовослужбовців і близько 80 одиниць бойової техніки.

Збройні сили України завдали ударів по військовому табору поблизу аеродрому "Халіно", що в Курській області Росії. Про це 18 жовтня повідомили Фокусу джерела в Службі безпеки України (СБУ).

Інцидент мав місце в районі села Постоялі Двори. За даними спецслужб, тут розміщувалися близько 3-х тисяч військових і 80 одиниць техніки Збройних сил Росії.

У СБУ зазначили, що загалом завдали 18 ударів, кількість жертв уточнюють.

На момент публікації матеріалу прес-центр СБУ офіційно не коментував атаки БПЛА на військовий табір ЗС РФ у Курській області.

Обстріл Курської області

Зазначимо, що вранці 18 жовтня в Міноборони РФ заявили про перехоплення нібито 28 дронів над територією Бєлгородської, Курської областей, а також акваторією Чорного моря.

Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що регіон нібито атакували 10 дронів, шість із них нібито вдалося перехопити за допомогою систем протиповітряної оборони, а решту нібито придушили засобами РЕБ.