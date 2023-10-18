Пробитий "Залізний купол": як бойовикам ХАМАС вдається обходити потужну систему ППО Ізраїлю

Терористична атака ХАМАС, зазначив експерт, продемонструвала всьому світові приклад військової асиметрії — недорогі та численні засоби ураження долають дорожчу та високотехнологічну систему.

Перед Ізраїлем у сфері національної оборони стояли унікальні завдання, розв'язання яких призвело до створення високотехнологічних засобів повітряної оборони, яким є система "Залізний купол". Однак 7 жовтня Ізраїль був захоплений зненацька масштабною ракетною атакою палестинського угруповання ХАМАС, що базується в Газі. І хоча точних даних немає, очевидно, що палестинці пробили повітряну оборону Ізраїлю. Про причини збоїв у роботі однієї з найефективніших систем ППО у світі йдеться в матеріалі Defence One.

За наявними даними, угруповання випустило кілька тисяч ракет по низці цілей на території Ізраїлю, — деякі з них досягли мети, що призвело до руйнувань і жертв.

Фахівець із космічної оборони Ієн Бойд зазначає, що причина прориву "Залізного купола" криється в цифрах. Але спершу експерт коротко пояснив, як працюють ці засоби ППО.

Принцип роботи системи "Залізний купол"

Система ППО складається з трьох ключових компонентів. По-перше, це радари для виявлення, ідентифікації та відстеження ракет, що підлітають. Дальність дії цих радарів різна. За даними компанії Raytheon, радар "Залізного купола" діє на відстані від 4 до 70 км.

Після виявлення цілі за швидкістю і напрямком об'єкта визначається ступінь загрози. Якщо підтверджується, що об'єкт становить загрозу, оператори "Залізного купола" продовжують його радіолокаційний супровід. У разі підтвердження загрози у системи захисту є не більше однієї хвилини для реагування на атаку.

Робота системи "Залізний купол" у небі над Ізраїлем Фото: Getty Images

Другим важливим елементом системи ППО є центр бойового управління. Цей компонент визначає, як слід діяти в разі підтвердженої загрози. На основі постійно оновлюваної радіолокаційної інформації він визначає оптимальний варіант реагування: звідки і скільки ракет-перехоплювачів випустити по ракетах, що підлітають.

Третім важливим компонентом є сама ракета-перехоплювач. Для "Залізного купола" це надзвукова ракета з датчиками теплового виявлення. Ці датчики в польоті передають інформацію на перехоплювач, даючи йому змогу навестися на загрозу і наблизитися до неї. Перехоплювач використовує детонатор ближньої дії, який активує невеликий радар, що вибухає в безпосередній близькості від ракети, що наближається, тож для її виведення з ладу не потрібне пряме влучення.

Чисельність батарей

В Ізраїлі налічується щонайменше 10 батарей "Залізного купола", кожна з яких містить від 60 до 80 ракет-перехоплювачів. Під час попередніх атак із використанням меншої кількості ракет і снарядів "Залізний купол" був на 90% ефективний проти цілої низки загроз.

Однак цього разу ХАМАС випустив кілька тисяч ракет, а в Ізраїлю на озброєнні було менше тисячі перехоплювачів, готових протистояти їм.

"Навіть якби "Залізний купол" був на 100% ефективний проти загроз, які надходять, дуже велика кількість ракет ХАМАС означала б, що деякі з них все одно пройдуть", — підкреслив Бойд.

Висновки

Атаки ХАМАС наочно демонструють, що навіть найкращі системи ППО можуть бути перевантажені, якщо їхня кількість загроз перевищує кількість тих, яким вони повинні протистояти. Таким чином атака палестинців усьому світові наочно продемонструвала приклад військової асиметрії, коли недорогі і численні засоби ураження долають дорожчу і високотехнологічну систему.

Експерт дійшов висновку, що атака ХАМАС наочно демонструє необхідність створення систем ППО, які були б набагато ефективнішими за двома важливими параметрами. Перше — вони повинні мати більш глибокий арсенал оборонних засобів, здатних відбивати дуже велику кількість ракетних загроз. Друге — необхідно суттєво знизити вартість одного оборонного засобу.

"У зв'язку з цим, імовірно, прискориться розробка і розгортання систем ППО спрямованої енергії на основі високоенергетичних лазерів і потужних мікрохвиль", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готується провести сухопутну операцію в Секторі Гази, але поки триває підготовка, ізраїльські військові планують ввести в дію систему ППО і ПРО "Світловий щит". Фокус з'ясовував, чи можуть російські сили мати аналогічні розробки і чи здатні ЗС РФ застосувати щось схоже проти українських ракет і безпілотників.