Є проблеми зі світлом: ЗС РФ завдали ударів по Харкову

Унаслідок обстрілу є влучання в Індустріальному районі. Вибух пролунав до сигналу повітряної тривоги.

У середу, 18 жовтня, російські окупанти атакували Харків. Унаслідок обстрілу в місті почалися проблеми з електропостачанням. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

Кореспонденти Фокуса також чули звуки вибухів у місті.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів Перебувайте в укриттях", — написав Синєгубов.

За попередньою інформацією, є влучання в Індустріальному районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті "є певні проблеми зі світлом, але служби одразу після "прильоту" почали роботу зі стабілізації напруги".

Також Терехов додав, що внаслідок обстрілу одна жінка дістала осколкові поранення.

Зазначимо, що вибух пролунав до сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі. Загалом було пошкоджено 8 квартир і на місце одразу ж виїхали рятувальні групи, які мають розібратися з наслідками російського терору.

Після цього президент Володимир Зеленський наголосив, що противник укотре продемонстрував тактику боротьби з мирними жителями, тож потрібно зробити все, щоб справедливість восторжествувала.

Крім того, 18 жовтня у Дніпропетровській області після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, що призвело до нових жертв і руйнувань. "Приліт" стався в селі Обухівка Дніпропетровської області, яке межує з містом Дніпро. Російські окупанти влучили в приватні будинки, а загиблій жінці був 31 рік.