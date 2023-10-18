ЗС РФ завдали ракетного удару по передмістю Дніпра: загинула молода дівчина (фото)

За інформацією голови ОП Андрія Єрмака, вибухи було зафіксовано в населеному пункті Обухівка, що межує з обласним центром. У результаті 6 будинків частково пошкоджено. Також вибухи вдруге за добу пролунали в Запоріжжі.

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У Дніпропетровській області після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, що призвело до нових жертв і руйнувань. Про це повідомив міський голова Борис Філатов у своєму Telegram-каналі 18 жовтня.

За інформацією місцевих пабліків, вибухи в місті пролунали через кілька хвилин після сигналу сирени, після чого почав підніматися стовп диму.

Борис Філатов зазначив, що ракети противника вдарили по приватному сектору, внаслідок чого є жертва і постраждалі. Більше подробиць від мера не надійшло.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що після ракетного удару загинула одна людина, а ще троє дістали поранення.

"Наслідки атаки уточнюємо. Уже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі пізніше", — йдеться в повідомленні.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував трагедію і поділився новими даними з фотографіями.

Виявилося, що вибухи пролунали в селі Обухівка Дніпропетровської області, яке межує з містом Дніпро. Російські окупанти влучили в приватні будинки, а загиблій жінці був 31 рік.

Вибухи в Запоріжжі: подробиці

Противник вдруге за добу атакував Запорізьку область. Після оголошення повітряної тривоги в деяких районах Запоріжжя було чути звуки вибухів, про що повідомляє "Суспільне".

Місцева влада перед цим попереджала населення про загрозу застосування балістичного озброєння, проте інформацію про вибухи не коментувала.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі. Загалом було пошкоджено 8 квартир і на місце одразу ж виїхали рятувальні групи, які мають розібратися з наслідками російського терору.

Після цього президент Володимир Зеленський наголосив, що противник укотре продемонстрував тактику боротьби з мирними жителями, тож потрібно зробити все, щоб справедливість восторжествувала.