ВС РФ нанесли ракетный удар по пригороду Днепра: погибла молодая девушка (фото)

По информации главы ОП Андрея Ермака, взрывы были зафиксированы в населенном пункте Обуховка, который граничит с областным центром. В результате 6 домов частично повреждены. Также взрывы второй раз за сутки прозвучали в Запорожье.

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В Днепропетровской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы, что привело к новым жертвам и разрушениям. Об этом сообщил городской глава Борис Филатов в своем Telegram-канале 18 октября.

По информации местных пабликов, взрывы в городе прозвучали спустя несколько минут после сигнала сирены, после чего начал подыматься столб дыма.

Борис Филатов отметил, что ракеты противника ударили по частному сектору, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Больше подробностей от мэра не поступило.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что после ракетного удара погиб один человек, а еще трое получили ранения.

"Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали позже", — говорится в сообщении.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал трагедию и поделился новыми данными с фотографиями.

Оказалось, что взрывы прозвучали в селе Обуховка Днепропетровской области, которое граничит с городом Днепр. Российские оккупанты попали в частные дома, а погибшей женщине был 31 год.

Взрывы в Запорожье: подробности

Противник второй раз за сутки атаковал Запорожскую область. После объявления воздушной тревоги в некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов, о чем сообщает "Суспiльне".

Местные власти перед этим предупреждали население об угрозе применения баллистического вооружения, однако информацию о взрывах не комментировали.

Напомним, 18 октября сообщалось, что ВС РФ ударили по многоэтажному дому в Запорожье. Всего было повреждено 8 квартир и на место сразу же выехали спасательные группы, которые должны разобраться с последствиями российского террора.

После этого президент Владимир Зеленский отметил, что противник в очередной раз продемонстрировал тактику борьбы с мирными жителями, поэтому нужно сделать все, чтобы справедливость восторжествовала.