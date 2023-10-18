У пріоритеті: Німеччина збирається експортувати зброю насамперед до Ізраїлю, — ЗМІ

Джерела стверджують, що нинішня ситуація на Близькому Сході змушує Берлін враховувати запити Єрусалима на постачання озброєння позачергово.

Німеччина планує надавати пріоритет експорту різного озброєння до Ізраїлю. Відповідно, заявки комерційних компаній опрацьовуватимуть і схвалюватимуть першочергово. Про це повідомляє Тagesschau 18 жовтня.

За даними журналістів, які поговорили з джерелами в урядових колах, поточну ситуацію довкола війни в Ізраїлі враховуватимуть насамперед під час запитів країни на постачання озброєння.

Лише за кілька днів до цього з'явилася інформація, що Єрусалим відправив до Берліна запит щодо постачання боєприпасів для бойових кораблів. Також у зверненні йшлося про запаси донорської крові та бронежилетів, які можуть врятувати життя пораненим жителям і військовим.

До слова, напередодні повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір попросити у Конгресу 100 мільярдів доларів, які в результаті будуть спрямовані на допомогу Україні та Ізраїлю. Частину з коштів також відправлять на зміцнення кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону.

У цьому рішенні є нюанси, адже якщо допомогу Ізраїлю підтримують обидві палати в Конгресі, то поставки Україні насилу заслужили розпорядження республіканців.

Деталі проєкту ще розробляються, проте попередньо сума покриє весь фінансовий рік.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що США та Ізраїль розроблять план доставляння допомоги в Сектор Газа, про що заявив держсекретар Вашингтона Ентоні Блінкен. Водночас Єрусалим побоюється, що ця допомога може бути використана ХАМАСом або сприяти його зміцненню.