ЗС РФ втратили понад 60 одиниць техніки під час спроб наступу на Авдіївку, – DeepState

На основі супутникових знімків аналітики дійшли до висновку, що наступ РФ на Авдіївському виступі був успішним тільки в російських медіа. ЗСУ знищили багато техніки ворога.

На північному фасі Авдіївського виступу російські війська втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки. Кожну вдалося зафіксувати на фото чи відео. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Російські війська вже тиждень наступають на Авдіївському напрямку. Під час атак окупанти подекуди йшли колонами, що дозволяло їх знищувати ще на підступах. Аналітики проаналізували зміни на супутникових знімках й зафіксували 63 одиниці техніки. Майже вся вона була знищена в районі Красногорівки та на підступах до населеного пункту.

Відтак аналітики підсумовують, що успішність дій ЗС РФ була тільки в їхньому інформаційному просторі. На полі бою попри перевагу по всіх пунктах ворог був розбитий, кількість втрат загиблими у ворога вимірюється сотнями.

Втрачена російська техніка на Авдіївському напрямку

Проте аналітики звертають увагу на ще один нюанс — тактика бронетанкових кулаків не працює. Окупанти розбили декілька колон ЗСУ біля Малої Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнополя. Так само і ЗСУ знищили російські колони під Вугледаром, Новоєгорівкою, Макіївкою, Андріївкою, Марʼїнкою, а тепер і в районі Красногорівки та Водяного-Первомайського.

Причина провалу такої тактики полягає в тому, що зросла результативність звʼязки аеророзвідки з артилерією. Мавіки дозволяють майже урівняти можливості Сил оборони та окупантів. Наразі немає технологій, які би надали перевагу Україні, тому над їхнім створенням має працювати військово-промисловий комплекс. Інакше історія з ураженням колон техніки ЗСУ буде продовжуватись.

Нагадаємо, в Авдіївській МВА заявили, що ЗС РФ влаштували наймасштабніший наступ на місто з 2014 року.

Протягом шестиденного наступу на Авдіївку російське командування втратило рекордну кількість живої сили та військової техніки. Зокрема, в ЗС РФ стало менше на 11 піхотних батальйонів та стільки ж артилерійських дивізіонів.