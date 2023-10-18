Ескалація Кремля вже не проблема: як Байдена переконали почати постачання Україні ATACMS, — NYT

За даними журналістів, історія з передачею Києву балістичних ракет складніша, ніж карикатурне уявлення про те, що на надмірно обережного Байдена тиснули, і він зрештою погодився. У розрахунок брали й те, що в Кремлі практично не помітили постачання Україні британських Storm Shadow зі схожими можливостями.

Міністерство оборони США погодилося надати Києву тактичні ракети ATACMS із найменшим радіусом дії. Удари "Армійського тактичного ракетного комплексу класу земля-земля" обмежені лініями постачання ЗС РФ і прифронтовими аеродромами. Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти з покликанням на джерела розповіли, як саме адміністрація американського президента Джо Байдена переконала очільника держави почати постачання ракет Києву.

Повідомляється, що Байден побоювався можливої ескалації у відносинах із Кремлем, зі свого боку, в Міноборони США вважали ракети занадто дорогими, щоб ними ділитися, оскільки у Вашингтона недостатній запас. Одну ракету оцінюють у 1,5 млн доларів.

За інформацією видання, США передали Україні близько 20 штук за умови, що їх не використовуватимуть для атак по російській території.

Журналісти з покликанням на урядові джерела зазначають, що це складніша історія, аніж карикатурне уявлення про те, що на надмірно обережного Байдена тиснули, і він піддався тиску.

Удари на глибину — по постачанню та командних пунктах

Тиск ішов із боку деяких представників Конгресу, зокрема Джейсона Крау, демократа від Колорадо, який писав, що Україні потрібно завдавати ударів углиб — по лініях постачання російських військ і командних пунктах та центрах. За його словами, попри те, що ефект від раніше наданого озброєння "нищівний", росіяни все ж таки зуміли пристосуватися та вивести свої ключові військові активи з радіуса ураження.

Тиск Зеленського

Автори публікації зазначають, що тиск чинили і з боку президента Зеленського, який на липневому саміті НАТО у Вільнюсі не приховував невдоволення щодо того, що Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц не роблять чітких заяв щодо вступу України до НАТО.

Він говорив, що "немає рішення" з боку Байдена і щодо ракет ATACMS. Він сказав, що "було б краще не зачіпати це питання, оскільки багато хто на це чекає, військові, всі".

За словами Зеленського, спочатку краще зробити, а потім поділитися інформацією про те, як усе відбувалося.

Війна в Україні — конкретний "use case" ATACMS

Водночас представники Білого дому наполягають, що важливо ретельно перевіряти, наскільки доцільне постачання тих чи інших озброєнь. У липні помічники Байдена повідомили, що є нагальна потреба в постачанні ATACMS, якими можна було б атакувати лінії постачання та бази ВПС, які перебувають поза досяжністю Сил оборони України.

Думки щодо постачання ATACMS Києву в адміністрації американського президента розділилися.

Держсекретар Ентоні Блінкен давно висловлювався за збільшення обсягів озброєнь для України, хоча його публічні заяви звучали стриманіше, зазначають журналісти.

Із іншого боку, міністр оборони Ллойд Остін III дотримувався думки про те, що якщо передати ATACMS ЗСУ, США та союзники будуть уразливі.

У Кремлі не помітили Storm Shadow

У вересні група представників США на чолі з Джейком Салліваном дійшла висновку, що ескалація вже не здавалася великою проблемою, оскільки раніше Британія почала постачання Storm Shadow із радіусом дії, який можна порівняти з ATACMS. Водночас Кремль практично не помітив постачання британських ракет.

Цілями ударів мали стати вертольоти й інша авіатехніка, яку росіяни розмістили на окупованій території, особливо на аеродромах. Під час обговорення Остін дав свою згоду, оскільки обговорювалися версії ракет дальністю 160 км із касетними боєприпасами, які завдають значної шкоди незахищеним цілям, таким як авіатехніка.

Ідею підтримали й інші представники адміністрації, Байден зрештою погодився. На нещодавній зустрічі у Вашингтоні він сказав Зеленському, що вирішили обійтися без публічних анонсів.

Інформація витекла в ЗМІ, але про дати постачання відомо не було. Почасти відомості про постачання далекобійних ракет не розголошували, щоб застати росіян зненацька, аби не залишалося часу перемістити вертольоти подалі, що, судячи з усього, і сталося у вівторок, 17 жовтня.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, поява ATACMS вплине на подальші рішення керівництва ЗС РФ, оскільки це може призвести до найруйнівніших наслідків від початку вторгнення російських військ в Україну.

Також повідомлялося, що в Міноборони США змінили підхід до повідомлень про військову допомогу Україні. Тепер буде без анонсів.