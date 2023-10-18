Не все гаразд: смерть командира ЧФ Соколова досі не підтверджена, — ГУР (відео)

В ГУР поки що немає документа з печаткою, який підтверджує смерть адмірала Соколова, заявив представник розвідки. Однак точно відомо, що у нього проблема зі здоров'ям.

Командувач ЧФ Росії, адмірал Віктор Соколов міг загинути 22 вересня під час прильоту двох ракет Storm Shadow по штабу флоту в Севастополі, повідомляли ЗМІ. Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов пояснив, що на сьогодні в українських розвідників немає точних даних, які підтвердили б його смерть зі 100-відсотковою гарантією. Про долю Соколова ішлося в інтерв'ю виданню Kyiv Post.

Юсов порівняв життя і смерть Соколова з долею очільника СРСР Володимира Леніна. Ленін начебто помер, але на зустріч до нього водили екскурсії. Аналогічна ситуація з Соколовим — не ясно, чи він живий, бо документів про це не мають. Однак в ГУР впевнені, що вдалось ліквідувати чималу кількість офіцерів ЧФ РФ.

"З Соколовим остаточного підтвердження — документального, з печаткою — наразі немає. Щонайменше можна стверджувати, що ліквідовано чимало офіцерів, в тому числі командний склад чорноморського флоту".

Нараз є інформація, що у Соколова начебто не все гаразд зі здоров'ям, пояснив Юсов. З цим пов'язана проблема Кремля: якщо адмірал живий, то нікого не можна поставити на місце командувача Чорноморським флотом. Навіть не ясно, чи може його обов'язки виконувати відповідний заступник.

"Якщо вони не визнають факт смерті, то, звичайно, [когось — Ред.] ставити на його місце найближчим часом будуть відтягувати максимально, навіть якщо проблеми зі здоров'ям присутні. А хто виконує обов'язки — то чи на ці й подібні випадки передбачені заступники із відповідними повноваженнями?", — пояснив речник ГУР.

Врешті Юсов запевнив, що розвідники обов'язково повідомлять, коли все стане ясно. Також застеріг, що не варто недооцінювати ворога.

"Так чи інакше, повністю недооцінювати ворога і взагалі недооцінювати — не потрібно. Тобто є процедура, є протоколи — вони за ними працюють".

Адмірал Соколов: деталі удару по штабу ЧФ РФ

Зазначимо, удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі завдали близько 12 год. 22 вересня. На відео, опублікованих у мережі, видно прильоти мінімум двох ракет, які повністю зруйнували кілька верхніх поверхів будівлі.

Орієнтовно відомо про загибель близько двох десятків офіцерів РФ. Також повідомляли про загибель адмірала Соколова. Однак за кілька днів Кремль його пред'явив — показав запис якоїсь події в Криму. Згодом він начебто брав участь у нараді Міноборони РФ. На сьогодні немає впевненості, що він загинув: про це повідомили урядовці США.

Нагадуємо, в Криму створено новий загін, де утримують тренованих дельфінів для захисту російського флоту. Про це розповів OSINT-розслідувач, ґрунтуючись на супутникових світлинах. Тим часом Україна отримала 20 ракет ATACMS від Пентагону: експосол Чалий натякнув, що їх потрібно у 25 разів більше.