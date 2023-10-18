Бронь від мобілізації: в яких випадках ФОПи можуть звільнити від призову себе та працівників

В Україні триває загальна мобілізація, та фізособи-підприємці не зазначені у переліку тих, хто може отримувати бронь. Однак, як пояснив адвокат Ростислав Кравець, це можливо за певних умов.

Фізичні особи-підприємці не визначені у переліку тих, хто може отримати бронь від мобілізації в Україні для себе чи своїх працівників. Чи мають вони насправді таку можливість, у коментарі медіа "Факти" розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Як пояснив правозахисник, ФОПи все ж можуть отримати бронь, але за певних умов. Йдеться про випадки, коли підприємець та його працівники виконують оборонне замовлення. Також це можливо, якщо бізнес виконує замовлення для органів місцевої влади або військових адміністрацій, які потрібні для підтримки обороноздатності Україні.

Як можна отримати бронь?

Зі слів юриста, забронювати себе чи працівників підприємці можуть відповідно до чинного законодавства.

"Однак ФОП повинен бути пов’язаний з виконанням завдань, пов’язаних із захистом територіальної цінності та виконанням відповідних завдань оборонного характеру", — підкреслив Кравець.

Він зазначив, що підприємці та їхні працівники мають право на бронь, якщо займаються обороноздатністю України.

Нагадаємо, Фокус опублікував перелік тих категорій громадян України, які мають право на відстрочку від призову в умовах загальної мобілізації.

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