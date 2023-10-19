Удар ЗС РФ по Запоріжжю: ракета окупантів убила молоду пару (фото, відео)

Молоді люди одружилися минулого року. За словами родичів, хлопець освідчився дівчині просто в бомбосховищі.

Унаслідок ракетного удару Збройних сил Російської Федерації по багатоповерховому будинку в Запоріжжі загинуло молоде подружжя Данила Коваленка та Діани Гайдукової. Про це повідомила родичка дівчини у Facebook.

"Щойно голова ЗОВА повідомив про те, що знайдено всі тіла людей, яких вважали зниклими... Надії немає... Вони були разом, поки смерть не розлучила їх", — написала Людмила Гайдукова.

Сусідка розповіла журналістам "Радіо Свобода", що загиблі молоді люди нещодавно одружилися і проживали з батьками хлопця. Після російського удару маму Данила забрали в лікарню, батько намагався реанімувати свого сина, однак не зміг.

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Загибель Діани Гайдукової підтвердили у пресслужбі профкому студентів НУ "Запорізька політехніка".

"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Запоріжжя, загинула наша студентка Гайдукова Діана Романівна разом зі своїм чоловіком Данилом. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким! Також постраждала мати Данила, зараз вона перебуває в лікарні", — повідомили у ВНЗ.

Данило Коваленко та Діана Гайдукова Фото: Соцмережi

Судячи з публікацій у соцмережах, Данило і Діана одружилися восени минулого року.

Данило і Діана одружилися минулого року Фото: Скриншот

Як повідомляє Obozrevatel хлопець був музикантом, а дівчина працювала в кав'ярні баристою. У виданні зазначили з посиланням на слова троюрідної сестри Діани, що хлопець освідчився дівчині прямо в бомбосховищі.

"Вони знали, що війна в будь-який момент може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину", — розповіла родичка.

Удар по Запоріжжю: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували Запоріжжя шістьма ракетами С-300, одна з яких влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття під'їзду з третього по п'ятий поверх.

Загалом було пошкоджено 8 квартир і на місце одразу ж виїхали рятувальні групи, які мають розібратися з наслідками російського терору.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що "держава-зло продовжує свою тактику війни з цивільними".