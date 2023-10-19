"Вони мертві": Україна розправилася з російськими окупантами замість Естонії, — глава МЗС

За словами глави профільного міністерства Маргуса Тсахкна, лише кілька років тому 120 тисяч солдатів ЗС РФ перебували на кордоні з Естонією і готові були будь-якої миті здійснити вторгнення, але незабаром вони зникли і зайшли на територію України.

Україна знищила війська Російської Федерації, які раніше загрожували цілісності Естонії. Про це заявив глава МЗС Маргус Тсахкна, повідомляє "Укрінформ" 19 жовтня.

За його словами, зараз Таллінн витрачає близько 1% свого ВВП на допомогу Києву, який зіткнувся з російською агресією і змушений боротися за свою незалежність. Ба більше, країна готова робити набагато більше, адже саме Україна взяла на себе тягар у вигляді стримування противника і захищаючи при цьому всю Європу.

"Головна причина такої підтримки, яку поділяють до 90% нашого населення, це розуміння, що українці насправді воюють зараз за нас — і замість нас. Коли я був міністром оборони у 2016-2017 роках, ми постійно бачили 120 тисяч військових з російського боку кордону. Вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин, питання було лише в тому, віддасть Путін такий наказ чи ні", — заявив Маргус Тсахкна.

Окремо очільник МЗС наголосив, що Таллінн був готовий до такого повороту подій і не боявся, проте пізніше загроза для країни минула, адже всі війська були направлені до українських кордонів і більшість із них сьогодні вже не існує.

"Вони мертві. Замість нас їх позбулися українці. І це лише маленький приклад, чому ми точно розуміємо: замість того, щоб мати агресію або військовий конфлікт між Росією і членами НАТО в нашому регіоні, найефективніший і навіть, дозвольте сказати жорстоко, найдешевший шлях, щоб позбутися агресивності Росії, полягає в нашій підтримці України. Тому що Україна воює саме з цим", — продовжив естонський дипломат.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що Естонія першою в ЄС легалізує конфіскацію російської власності на користь України. Глава МЗС зазначав, що це має стати знаком для всієї Європи, що час зробити те саме.