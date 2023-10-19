"Вразлива споруда": у британській розвідці оцінили, чи зможе РФ захистити Кримський міст

За інформацією аналітиків, українські спецслужби під час війни показали свою винахідливість, тому Кремлю потрібно буде докласти чимало зусиль для захисту мосту.

Кримський міст на сьогоднішній день є однією з найбільших і найвразливіших структур, яка вкрай важлива для Кремля. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 19 жовтня оцінили, чи зможуть росіяни його захистити.

За словами аналітиків, віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін минулого тижня заявив, що всі пошкодження на споруді через Керченську протоку, які були нанесені в липні цього року, вдалося усунути достроково.

"Не дивлячись на те що міст повністю функціонує, його використання, як і раніше, обмежене у зв'язку з процедурами, введеними після першої української атаки в жовтні 2022 року. Вантажівки і паливо, як і раніше, перевозять на поромах", — зазначили у звіті розвідки.

Кримський міст був і поки що залишається важливою для росіян ланкою, яка підтримує окупацію півострова і забезпечує окупаційні війська необхідним, однак, незабаром це може змінитися.

Наразі він вельми вибагливий з погляду безпеки і потребує багатопланового захисту, включно з використанням систем ППО та екіпажів. Це все могло бути задіяно в іншому місці на фронті, проте окупанти переживають.

"Впевненість російських сил безпеки у своїй спроможності захистити цю велику і вразливу споруду буде й надалі піддаватися загрозі з боку винахідливості українських військових і спецслужб", — продовжили аналітики.

У Британії розповіли, чи зможуть росіяни захистити Кримський міст Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 18 жовтня експерт розповів, скільки потрібно ATACMS для знищення Кримського мосту. Петро Черник зазначив, що для повної ліквідації незаконної споруди на окупованому півострові потрібен винятково масований удар, адже мінімальні пошкодження росіяни навчилися швидко виправляти.