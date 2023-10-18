"Щоб пішов під воду": експерт розповів, скільки потрібно ATACMS для знищення Кримського мосту

За словами Петра Черника, для незаконної споруди на окупованому півострові потрібен виключно масований удар, адже мінімальні пошкодження росіяни навчилися швидко виправляти.

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Україна отримала від Сполучених Штатів Америки далекобійні ракети ATACMS, однак немає розуміння того, чи вистачить їх, щоб повністю зруйнувати Кримський міст. Про це розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону 18 жовтня.

За його словами, перше застосування західного озброєння українськими військовими показало ефективний результат. Касетні боєприпаси висікають усе на своєму шляху.

У результаті щонайменше 9 ворожих вертольотів у тимчасово окупованому Бердянську було знищено.

Водночас важливо розуміти, скільки таких ракет нам надали американські союзники.

"Але є нюанс — скільки цих ракет нам надали. Якщо це десяток-другий — це звичайно добре. Але хід війни вони не переламають. Для того, щоб по-справжньому за допомогою цих ракет переломити хід війни, потрібні кілька сотень, а бажано добра тисяча", — заявив Петро Черник.

Якщо йдеться про Кримський міст, то тут потрібні великі масовані ракетні удари. Тільки після цього він може піти під воду, адже його довжина становить 18 кілометрів. У разі падіння однієї секції — росіяни швидко впораються з проблемою, як це вже було раніше.

"Тому треба, щоб він пішов під воду на кілька десятків, а бажано на кілька сотень метрів. І тільки в комплектації ракети М57 або М 57а1, якщо вдарити по опорах, то це все піде під воду. І найголовніше, ЗСУ візьмуть під вогневий контроль ремонтні бригади, щоб туди ніхто не зміг підплисти, підлетіти", — продовжив Петро Черник.

Окремо військовий експерт зазначив, що навіть удари по аеродромах на окупованих територіях та інших об'єктах противника є поганою новиною для Росії. Вони будуть змушені провести чергову передислокацію техніки.

Нагадаємо, 18 жовтня аналітик розповів, як зміниться ситуація на фронті після того, як США відправили в Україну ракети ATACMS. На думку військового експерта Олександра Мусієнка, Україна завдаватиме більше ударів по об'єктах у тилу ворога. Це змусить Росію переглядати свою тактику і шукати інші аеродроми для базування своєї авіації.