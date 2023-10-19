Мобілізація в Україні: чи можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК

За словами адвоката Володимира Крекотня, коли військкоми вважають, що вам належним чином вручена повістка і ви не з’явилися у призначений день, то вони ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Дедалі частіше трапляються випадки, коли військовозобов’язаним, які отримали повістку, але не прийшли у назначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), блокують банківські картки. Та чи законна така схема і як часто до неї вдаються військкомати, розповів адвокат Володимир Крекотень.

"Чи знали ви про те, що вам можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК по повістці, яку ви навіть і не отримували? На жаль, такі випадки дедалі частіше трапляються", — заявляє правозахисник.

Як діє схема: пояснення адвоката

За його словами, ТЦК вважають, що кинувши повістку у поштову скриньку, військкоми належним чином викликали чоловіка на певний день та час.

Адвокат зазначив, якщо ви не щодня перевіряєте скриньку, то у потрібний день у центр прийти не вдасться, або ж ви навіть не знатимете про цю повістку.

Чи законні такі дії ТЦК та СП: деталі

За словами Крекотня, коли ТЦК та СП вважає, що вам належним чином вручена повістка і ви не з’явилися у призначений день та час, вони автоматично, з порушенням всіх принципів і приписів чинного законодавства, з порушенням вашого права на захист та за вашої відсутності, ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

"Ця постанова буде незаконною, оскільки, винесена за відсутності доказів порушення, а також з порушенням права на захист особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Але у ТЦК це нікого не хвилює", — пояснює адвокат.

Далі для виконання постанову направляють у виконавчу службу. Виконавець відкриває провадження і блокує усі рахунки людини, "навіть, якщо це єдине її джерело для існування".

"Дізнавшись про це, ви біжите до виконавця, там дізнаєтесь щодо причини блокування рахунку і про "порятунок". Вам кажуть заплати штраф, витрати виконавчого провадження і тоді все розблокують, а провадження закриють. І ви платите", — додає правозахисник.

Що робити, якщо ви потрапили у таку ситуацію

Володимир Крекотень не радить йти шляхом "найменшого спротиву" і просто оплатити штраф, аби лише швидше розблокувати рахунок. Він наголошує, що таким чином ви визнаєте свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, якого не вчиняли.

За словами експерта, варто оскаржувати незаконну постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

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