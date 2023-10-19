Нічний обстріл ЗС РФ: росіяни атакували дві області України, є жертви і руйнування

У Дніпропетровській ОВА зазначили, що противник за останню добу обстріляв одразу кілька районів регіону з різного озброєння. У Миколаївській області загинули щонайменше 2 людини.

Російські окупанти в ніч на 19 жовтня знову атакували мирні українські міста в південній і центральній частинах країни. Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про нічний масований обстріл ЗС РФ.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що пізно ввечері ЗС РФ завдали удару по Павлограду. Ракета призвела до руйнувань на об'єкті критичної інфраструктури, проте обійшлося без постраждалих.

Також посеред ночі продовжилися обстріли Нікополя Дніпропетровської області.

"Двічі влучив по Марганецькій громаді та ще раз — по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Яких збитків вони завдали — з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості", — йдеться в повідомленні.

У цьому випадку теж обійшлося без загиблих і постраждалих.

Під ранок російські окупанти знову потурбували жителів Дніпропетровської області. Силам ППО вдалося збити над Кривим Рогом ракету.

Атака по Миколаївській області: що відомо

Віталій Кім у своєму Telegram-каналі написав, що о 00:55 росіяни завдали ракетного удару по місту Миколаїв, унаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні на території одного з підприємств. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні будинки, але обійшлося без постраждалих.

Миколаївський район також був атакований як 18 жовтня, так і в ніч на 19 жовтня.

Спочатку були артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Після цього ракетного удару було завдано по одному з населених пунктів Степівської громади.

"Попадання зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло двоє людей, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру", — пише Віталій Кім.

Уже ближче до ранку 19 жовтня в цьому ж населеному пункті зафіксовано уламки ворожого БПЛА Shahed-136/131, який вдалося перехопити українським силам ППО. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну дронами і балістичними "Іскандерами". За даними командування, росіяни запустили 17 повітряних цілей, включно з сімома ракетами різного типу і дев'ятьма "Шахедами". Частину цілей вдалося перехопити.