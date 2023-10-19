У Ростовській області прогриміли вибухи: влада повідомляє про роботу ППО (відео)

За словами губернатора Василя Голубєва, система протиповітряної оборони знищила ціль, яка перебувала на підльоті до території області.

У четвер, 19 жовтня, в Ростовській області, РФ, спрацювала система ППО. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Сьогодні о 10.10 підрозділ ППО, що здійснює прикриття території Ростовської області, знищив повітряну ціль, яка перебувала на підльоті до території регіону. Руйнувань і постраждалих на землі немає", — написав він.

Раніше жителі регіону повідомили про інверсійні сліди в небі. За словами очевидців, вони чули гуркіт.

Вибухи чули в районі хутора Арпачин, міста Аксай і мікрорайону Сільмаш.

Нагадаємо, що 16 жовтня ЗМІ повідомили, що ЗСУ знищили російський блокпост. Українські військові виявили російський блокпост за допомогою безпілотника і завдали точного удару.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України успішно атакувала підстанцію в Бєлгородській області РФ. Українські безпілотники влучно відпрацювали по підстанції, до якої були підключені військові об'єкти ЗС РФ. Оперативники СБУ, як зазначають джерела, вирішили провести спецоперацію у відповідь на постійні обстріли українських енергооб'єктів.