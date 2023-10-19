П'ятий за 10 днів: окупанти втратили ще один Су-25 на Донеччині

За словами спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Шпутуна, Збройним Силам вдалося відбити три ворожі атаки на Донбасі.

Російські сили намагаються захопити Авдіївку з використанням авіації, але їхні зусилля не увінчалися успіхом. Лише за останні 10 днів на Донеччині окупаційні війська втратили вже 5 винищувачів Су-25. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, за минулу добу Збройним Силам вдалося відбити три ворожі атаки. Також спікер зазначив, що українські військові збили ще один літак Су-25.

"Збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Якщо рахувати, то це вже п'ятий літак, збитий на Донбасі за останні десять діб", — повідомив Шпутун.

Що відомо про літак Су-25

Су-25 ("Грач", виріб "Т-8", за кодифікацією НАТО: Frogfoot — "жаб'яча лапа") — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

Технічні характеристики

Екіпаж: 2 людини;

Довжина: 15,36 м (з ПВД);

Розмах крила: 14,36 м;

Висота: 5,2 м;

Площа крила: 30,1 м².

Вартість літака Су-25 становить 11 млн доларів.

16 жовтня командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв про те, що воїни ТСУУ "Таврія" в Донецькій області за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25.

Загалом у зоні відповідальності ЗСУВ "Таврія" за добу було знищено 288 окупантів, а 3 з них потрапили в полон. Знищено 16 одиниць військової техніки ЗС РФ. Зокрема, 5 ББМ, 4 артилерійські системи, 3 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ озвучили втрати російської авіації, після повідомлень про ракетні удари 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. Так, за даними командування, ЗС РФ втратили 6 гелікоптерів і 1 літак, близько 620 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що для атаки на аеродроми ЗСУ вперше застосували американські ракети ATACMS.