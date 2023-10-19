Українські партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді (фото)

Представники підпілля провели детальну розвідку аеродрому заводу "Сокіл" на околиці Нижнього Новгорода. Вони дізналися точну кількість літаків та їх типи.

Члени українського підпілля проникли на військовий аеродром у російському Нижньому Новгороді, де знаходяться бойові винищувачі. Про це повідомив рух "Атеш" у Telegram.

Агент партизанського руху провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокіл". Вдалось дізнатися точну кількість літаків та їх типи.

"Координати: 56.323425, 43.8075062", — зазначили у дописі.

Розташування аеродрому у Нижньому Новгороді на карті

У русі зауважили, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які передислоковані подалі від кордону України для їхнього заощадження. Також на аеродромі перебувають ті літаки, які стоять на ремонті.

"Переміщення подалі від українських кордонів не врятує російські літаки", — наголошують партизани.

Нагадаємо, 17 жовтня "Атеш" потрапив на територію аеропорту ЗС РФ у Севастополі. Українське підпілля зафіксувало розвантаження військових матеріалів в аеропорту "Бельбек".

Також 6 жовтня члени військового партизанського руху "Атеш" успішно проникли на територію, де розміщена російська військова техніка в тимчасово окупованому Криму. На цій базі вони виявили машини, призначені для будівництва поромних переправ і мостових споруд.