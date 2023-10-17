Можуть перекидати озброю з КНДР: "Атеш" потрапив на територію аеропорту ЗС РФ у Севастополі

Аеропорт "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі перебуває під користуванням повітряно-космічних сил Російської Федерації, розповіли в підпіллі.

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Українське підпілля зафіксувало розвантаження військових матеріалів в аеропорту "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти провели розвідку аеропорту "Бельбек" під час розвантаження військових матеріалів", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що цей аеропорт перебуває лише під користуванням повітряно-космічних сил Російської Федерації. Його координати — 44.695558, 33.591995. За інформацією підпілля, російські військові можуть перекидати зброю та боєприпаси, отримані від Ірану та Північної Кореї, саме через "Бельбек".

Аеропорт "Бельбек" у Севастополі

"Варварські режими об'єдналися, щоб знищити вільний світ. Але вони обламають зуби про українців та їхніх союзників. Свобода переможе!" — наголосили партизани.

В "Атеш" додали, що разом із Силами оборони України продовжують працювати на наближення довгоочікуваної перемоги.

Аеропорт "Бельбек" у Севастополі

Аеропорт "Бельбек" у Севастополі

Аеропорт "Бельбек" у Севастополі

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації почали перекидати значні ресурси в Джанкой. Зокрема, військові вантажні транспорти регулярно вирушають до аеродрому. В українському підпіллі переконані, що російська армія готується до оборони тимчасово окупованого півострова, оскільки боїться успішного контрнаступу українських бійців.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 16 жовтня повідомили, що в Росії висловлюють побоювання щодо загрози висадки морського десантну ЗСУ в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням російського військкора, росіяни зруйнували плавучу платформу біля Кінбурнської коси в Миколаївській області, яку нібито Сили оборони могли використати для десантних операцій в Чорному морі.