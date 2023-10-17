Можуть перекидати озброю з КНДР: "Атеш" потрапив на територію аеропорту ЗС РФ у Севастополі
Аеропорт "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі перебуває під користуванням повітряно-космічних сил Російської Федерації, розповіли в підпіллі.
Українське підпілля зафіксувало розвантаження військових матеріалів в аеропорту "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.
"Наші агенти провели розвідку аеропорту "Бельбек" під час розвантаження військових матеріалів", — йшлося в повідомленні.
Зазначили, що цей аеропорт перебуває лише під користуванням повітряно-космічних сил Російської Федерації. Його координати — 44.695558, 33.591995. За інформацією підпілля, російські військові можуть перекидати зброю та боєприпаси, отримані від Ірану та Північної Кореї, саме через "Бельбек".
"Варварські режими об'єдналися, щоб знищити вільний світ. Але вони обламають зуби про українців та їхніх союзників. Свобода переможе!" — наголосили партизани.
В "Атеш" додали, що разом із Силами оборони України продовжують працювати на наближення довгоочікуваної перемоги.
Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації почали перекидати значні ресурси в Джанкой. Зокрема, військові вантажні транспорти регулярно вирушають до аеродрому. В українському підпіллі переконані, що російська армія готується до оборони тимчасово окупованого півострова, оскільки боїться успішного контрнаступу українських бійців.
Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 16 жовтня повідомили, що в Росії висловлюють побоювання щодо загрози висадки морського десантну ЗСУ в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням російського військкора, росіяни зруйнували плавучу платформу біля Кінбурнської коси в Миколаївській області, яку нібито Сили оборони могли використати для десантних операцій в Чорному морі.