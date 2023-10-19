"Гірше вже нікуди": окупанти в Мелітополі відбирають у людей супутникові антени, — Федоров

За словами міського голови, противник обмежує доступ людей до об'єктивної інформації. Відповідно, терор мирного населення триває.

Російські загарбники забирають у людей на тимчасово окупованих територіях супутникові антени. Це одна з тактик залякування населення. Про це повідомив голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров в ефірі телемарафону 19 жовтня.

За його словами, прилади для супутникового телебачення, які є в будинках українців, потрібні окупантам для того, щоб залишити їх без доступу до об'єктивної інформації.

"Щотижня нам здається, що гірше вже нікуди, і ворог чинить максимальний терор на окупованих територіях, але, на жаль, терористи вигадують все нові й нові засоби, яким чином вони будуть обмежувати та контролювати наших мешканців. Цього тижня вони почали черговий обхід квартир. Вони шукають прилади доступу до супутникового телебачення, яке є в наших жителів, і забирають прилади для супутникового телебачення", — заявив Іван Федоров.

Окремо мер Мелітополя зазначив, що під час окупації доступ місцевих жителів до українського телебачення, інтернету та мобільного зв'язку залишається обмеженим.

Тепер противник усвідомив, що наші люди можуть отримувати доступ до об'єктивної інформації за допомогою супутникового телебачення, тому було прийнято рішення вилучати спеціальні прилади.

Як альтернативу РФ видає доступ українцям до свого телебачення з пропагандистськими телеканалами. Тільки це, на їхню думку, необхідно дивитися, якщо є бажання отримати доступ до новин.

Нагадаємо, 17 жовтня мер Мелітополя розповів, як звільнятимуть місто від окупантів. Крім того, Іван Федоров зазначив, що у місцевого населення дуже туго з грошима, а понад 80% населення опинилося на межі злиднів.