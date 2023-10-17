"Переймаюся за людей": мер Мелітополя розповів, як будуть звільняти місто від окупантів (відео)

За словами Івана Федорова, сьогодні в мешканців міста дуже туго з грошима, а понад 80% населення опинилося на межі жебрацтва.

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Міський голова нині окупованого Мелітополя Іван Федоров вважає, що місто обовязково звільнять, і немає різниці, наскільки руйнівним для населеного пункту це може бути. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Сьогодні ми переймаємося за будівлі? Я особисто за будівлі не переймаюся, я переймаюся за людей. Тож єдине, що ми маємо зробити – це вчасно проінформувати наших людей, хто перебуває у тимчасовій окупації, як їм діяти. Все інше – будівлі, інфраструктуру – ми точно все відновимо. Це ж питання суто часу та грошей", — зазначив він.

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Він зауважив, що останні півтора роки є позиція української влади — всім жителям окупованих населених пунктів пропонують виїхати. Основна з причин — більше 100 мешканців цього року побували в російському полоні.

"Що стосується підготувати погреби, підготувати павербанки, запастися водою, ліками — ми також регулярно говоримо нашим мешканцям, що вони мають бути до цього готові. Приблизно раз на декілька місяців ми нагадуємо про це… Але ж це точно не питання, чи є сьогодні пряма комунікація "готуйтеся завтра до визволення". Такої комунікації точно немає", — сказав він.

Міський голова Мелітополя зазначив, що сьогодні в мешканців міста дуже туго з грошима. За його інформацією, понад 80% жителів опинилися на межі, щоб стати жебраками. 20% людей намагаються організувати якусь діяльність.

Нагадаємо, що ЗСУ проломили оборону РФ і просунулися в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Сили оборони також втримали позицї поблизу Новоданилівки та Роботиного на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують наступати під Мелітополем. Воїни ОСУВ "Таврія" за добу знищили 112 одиниць ворожої техніки.