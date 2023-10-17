ЗСУ проломили оборону РФ і просунулися в районі Вербового, — Штупун

Сили оборони не допустили втрати позицій поблизу Новоданилівки та Роботиного на Запоріжжі, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольстькому напрямку.

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Сили оборони України змогли проломити оборону російських окупантів на півдні і мають просування на ділянці фронта в районі Вербового Запорізької області. Про це в ефірі телемарафону 17 жовтня повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун.

"Українські військові не допустили втрати позицій південно-західніше Новоданилівки та Роботиного на Запоріжжі, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольстькому напрямку. Зокрема, Сили оборони мають частковий успіх в районі на захід від Вербового і просунулися на відстань близько кілометра", — повідомив Штупун.

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Наступ у Запорізькій області: ЗСУ за 200-300 метрів від позицій окупантів у Вербовому, — ISW (карта)

Він додав, що командування ЗС РФ продовжує кидати вперед піхоту, серед яких підрозділи "Шторм" та "Шторм Z". Але Сили оборони не дають їм навіть встати, через що ті постійно змушені лише "повзати".

Щодо ситуації навколо Авдіївського терикону, Штупун відзначив, що українські війська продовжують оборону в тому районі.

Фото: АрміяInform

"Терикон важливий тим, що це — панівна висота на тому напрямку, тобто з неї все добре видно, добре прострілюється, тому вона важлива", – зазначив речник.

Нагадаємо, що під Авдіївкою колона російської техніки за підтримки піхоти намагалася прорвати рубежі українських військових. Проте не змогла досягти цілі та була знищена.

Раніше повідомлялося, що 17 жовтня у Military Media Center розповіли про втрати ЗС РФ під час штурму Авдіївки. Протягом семи днів, з 10 по 16 жовтня, було знищено близько 5500 військових РФ, 4 танкові батальйони, 7 мотострілецьких батальйонів, 11 артилерійських дивізіонів та чверть ескадрильї літаків.