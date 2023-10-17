Наступ у Запорізькій області: ЗСУ за 200-300 метрів від позицій окупантів у Вербовому, — ISW (карта)

За даними аналітиків, наступальні операції ЗСУ тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, українські захисники просуваються на західних і північно-західних околицях Авдіївки та Вербового.

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Напередодні, 16 жовтня, Сили оборони продовжували наступальні операції в районі Бахмута і західної частини Запорізької області. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 16 жовтня.

Американські аналітики посилаються на дані Генштабу ЗСУ, який повідомив про продовження наступальних операцій ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські ж джерела, про які згадують аналітики, зауважують просування ЗСУ на західних і північно-західних околицях Авдіївки та Вербового.

"Російські джерела стверджують, що українські сили перебувають за 200-300 метрів від російських позицій на заході від Вербового", — йдеться в публікації ISW.

Карта бойових дій у районі Вербового

Російські джерела також посилаються на те, що ЗСУ проводили наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але без успіхів. Міноборони РФ повідомило, що ЗС РФ відбили атаки України в районі Синьківки, Іванівки, Новогорівки, Маківки, Діброви (7 км від Кремінної) і Серебрянського лісництва.

Російські військкори зазначають, що українські сили час від часу проводять безуспішні атаки в районі Кремінної.

Український військовий аналітик Петро Черник повідомив, що російські війська зосередили 100 тисяч осіб у напрямку Куп'янська-Лиману, щоб відвернути сили ЗСУ від наступу на Бахмут. За його словами, ЗС РФ можуть досягти певного успіху на згаданому напрямку, але їм знадобиться значно більше сил, щоб захопити територію.

"На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій на південний захід від Новоданилівки, Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області", — ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що, за словами командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького, окупанти втратили можливості для контрнаступу на півдні Бахмута.

Також повідомлялося, що ЗС РФ збільшили інтенсивність авіаударів і артилерійських атак у районі Авдіївки.