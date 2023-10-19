Найзамінованіша країна: в Україні почали видавати ваучери на навчання саперів

Підготовка спеціалістів з розмінування допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з війни. Навчання буде проходити для деяких категорій громадян, серед яких учасники бойових дій, ВПО та особи з інвалідністю.

Державна служба зайнятості України збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань. Відтепер можна пройти навчання за професією "сапер", повідомляє пресслужбу Міністерства економіки України.

За словами очільниці профільного міністерства Юлії Свириденко, це допоможе, зокрема, колишнім військовим повернутися до мирного життя та отримати нову професію.

"Зараз Україна — найбільш замінована країна у світі. Підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", — зазначила Свириденко.

Навчання буде проходити у восьми закладах освіти України для таких категорій громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (УБД);

звільнені з військової служби;

45+ років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

особи з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Людина, яка відноситься до вищевказаних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер номіналом до 27 000 гривень та пройти відповідне навчання.

Подати заявку можна онлайн на сайті Державної служби зайнятості України або звернутися особисто в регіональний центр.

Раніше, 29 вересня повідомлялося, що Швейцарія виділяє 100 млн франків на гуманітарне розмінування України. В уряді Швейцарії наголосили, що розчищення територій, забруднених мінами, є питанням першорядної важливості та необхідною умовою відновлення України.