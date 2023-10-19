Росіяни крадуть українське зерно з окупованого Маріуполя, — Андрющенко

За словами радника мера Петра Андрющенка, росіяни привезли бетонні конструкції, які використовують для будівництва укріплень у Маріупольському районі, між містом і кордоном із окупованою частиною Запорізької області.

Окупанти завантажили три комерційні судна в порту захопленого Маріуполя. З їхньою допомогою росіяни вивозять із України сільгосппродукцію. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

Також варто зазначити, що в порту окупованого міста спостерігаються активні операції із закритими контейнерами та вивантаженням нових бетонних конструкцій.

"У порту вони вантажитимуть, найімовірніше, знову зерно та соняшник. Це стандартний варіант, нічого іншого звідти взяти не можна. Тут інше питання — що вони привезли? Ось три судна стоять, привезли вони бетонні конструкції, їх уже почали вивозити, а використовують ці конструкції на будівництві укріплень у Маріупольському районі, між містом і кордоном із окупованою частиною Запорізької області. Невідомо ще, що у вантажних контейнерах, яких побільшало в порту", — розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що 9 жовтня Андрющенко говорив, що РФ перекинула в Маріуполь і околиці нові резерви вперше за пів року. За його словами, ідеться про 5000 військових. Останнє подібне введення нових резервів фіксували у квітні.

Російські окупанти намагаються зміцнити Маріуполь. Вони зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара та Пологів захистити коридор до Криму.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не можуть забезпечити жителів захоплених міст України базовими потребами. Маріуполь фактично не готовий до опалювального сезону.