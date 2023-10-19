Мінус російська БМП: на фронті засвітилися фугасні ракети для ПТРК "Стугна" (відео)

Ракету протитанкового комплексу застосували проти БМП противника під час штурмових дій росіян — оператор точно навів боєприпас на ціль, незважаючи на візуальні перешкоди.

Бійці Держприкордонслужби результативно застосували фугасні боєприпаси для ПТРК "Стугна" проти російської техніки в Харківській області. 19 жовтня в мережі з'явилися кадри ураження ворожої БМП бійцями 15-го мобільного прикордонного загону штурмової бригади "Сталевий Кордон" на Лимано-Куп'янському напрямку.

Ракету протитанкового комплексу застосували під час відбиття ворожого штурму. Фугасна керована ракета точно вразила ціль, незважаючи на візуальні перешкоди, які заважали оператору вести ціль.

Оглядачі порталу "Мілітарний" зазначають, що ракети з фугасною бойовою частиною для "Стугни" вже давно пропонуються українським конструкторським бюро "ЛУЧ", але про замовлення стало відомо тільки у 2023 році.

"Ймовірно, ракета була виготовлена вже під час російського повномасштабного вторгнення", — припустили оглядачі.

Що відомо про фугасні боєприпаси для ПТРК

Виробники заявляють, що фугасною боєголовкою оснащуються 130-мм ракети РК-2ОФ і 152-мм РК-2М-ОФ. Обидва боєприпаси також мають бронебійні якості.

Дальність польоту РК-2ОФ становить 5000 метрів, при цьому ракета пробиває до 60 мм броні й утворює понад 600 осколків. Більш потужні 152-мм варіант здатний вразити техніку з бронею в 120-мм, і при розриві утворює понад 1000 осколків.

Така руйнівна міць порівнянна з дією 120-мм артилерійської міни або зі 155-мм снарядом, зазначили експерти.

Нагадаємо, 8 серпня Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив про збільшення кількості вироблених протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П". За його словами, у липні поточного року українські зброярі випустили в 4 рази більше ПТРК, ніж у січні.