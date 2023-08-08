Україна наростила виробництво ПТРК "Стугна" в 4 рази з початку року, – Камишін

За словами міністра Олександра Камишіна, в Україні активно переорієнтовують підприємства на оборону, тому виробництво активно нарощується.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що кількість виготовлених протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" у липні 2023 року вчетверо більша, ніж у січні 2023 року. Про це міністр повідомив в ефірі телемарафону.

За словами Камишіна, Україна продовжує нарощувати виробництво різноманітного озброєння.

"Ми в липні виробили в 4 рази більше "Стугни", ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо", — заявив Камишін.

Він також додав, що американський ПТРК Javelin — гарний комплекс, але треба нарощувати виробництво українських зразків озброєння, а згодом й докладати зусиль, щоб вони були представлені на зовнішніх ринках. Також в Україні активно переорієнтовують цивільні підприємства на випуск оборонної продукції, тому активно зростає весь оборонно-промисловий комплекс.

Камишін також повідомив, що якщо на початку його призначення в Україні було тільки 2 постачальники корпусів мін 82-мм та 120-мм, то зараз їхня кількість зросла до 14 та 13 відповідно. Окрім цього зменшується частка держави в ОПК. Після війни Камишін каже, що держава має мати тільки 20% ОПК, бо приватні компанії швидше розвиваються.

ПТРК "Стугна-П" — це українська розробка державного київського конструкторського бюро "Луч". Протитанковий комплекс є розробкою другого покоління. Це означає. що оператор комплексу має вести керовану ракету по лазерному променю до моменту ураження боєприпасу. Максимальна дальність ПТРК — 5 км.

Нагадаємо, 15 грудня українська "Стугна-П" уразила найтехнологічніший танк ЗС РФ Т-90М "Прорив".

24 липня ЗСУ знищили російський танк за допомогою "Стугни" та САУ Krab.