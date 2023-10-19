Мобілізація в Україні: на Харківщині чоловік отримав вирок через відмову від служби

Під час судового засідання, за інформацією журналістів, підозрюваний визнав свою провину, розкаявся та просив суворо не карати його.

У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Про це йдетья у вироку Дергачівського районного суду Харківської області, передає ТСН.ua.

Як зазначили у суді, в квітні 2023 року чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його здатним до військової служби. Повістку для проходження військової служби він отримав 29 липня. В вже 31 липня чоловік повинен був прибути до ТЦК і СП для відправлення до військової частини, однак житель Харківщини цього не зробив.

Під час судового засідання підозрюваний провину визнав, розкаявся і просив суворо не карати його.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік "раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра і нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо".

Суд визнав жителя Харківщини винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, 13 жовтня Фокус повідомляв, що у Вінницькій області приватний підприємець був засуджений до випробувального терміну, після того, як його оцінили як обмежено придатного до військової служби, але він відмовився від мобілізації, йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

Також від мобілізації відмовився батько двох дітей на Закарпатті, який має проблеми з нирками з дитинства. Водночас військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби, зазначають у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.