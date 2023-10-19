Мобілізація в Україні: кому з чоловіків дозволять виїзд за кордон із 1 листопада

За словами адвоката Надії Грищенко, подати скаргу до ДПСУ через відмову у виїзді можна протягом 30 днів. Але з практичного погляду це часто неефективно — потрібно звертатися до суду.

Правила перетину державного кордону обмежують виїзд чоловікам віком 18-60 років на час дії воєнного стану. Але є й передбачені законодавством винятки. Правила перетину державного кордону з 1 листопада для громадян України чоловічої статі у коментарі "Фактам" роз'яснила адвокатка Ario Law Firm Надія Грищенко.

Виїзд з України за кордон дозволений для:

чоловіків, які мають інвалідність;

чоловіків, у дружин яких інвалідність I або II групи;

чоловіків, у яких один із батьків, або батько дружини — інвалід I чи II групи;

для тих, хто має дитину з інвалідністю віком до 18 років; крім, власне, батьків, ідеться про приймальних батьків, батьків-вихователів, опікунів і піклувальників;

батьки, у повнолітньої дитини яких інвалідність I або II групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, яких за судом визнали недієздатними.

За словами адвоката, чоловіки віком 18-60 років, які виїхали за кордон для супроводу однієї зі згаданих вище осіб, мають повернутися в Україну не пізніше за супроводжувану особу.

На довершення всього, правом на виїзд за кордон у воєнний час можуть скористатися громадяни, які не підлягають призову на військову службу на період мобілізації.

Йдеться про категорію осіб, які згадуються в частині 1 статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Основні категорії порівняно довгого переліку, що міститься в тексті закону:

чоловіки, у яких не менше трьох неповнолітніх дітей;

які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

батьки, опікуни, піклувальники, приймальні батьки неповнолітньої дитини з інвалідністю;

чоловіки, які виховують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

які виховують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

чоловіки, які доглядають за хворою дружиною, дитиною, або ж за батьками, яким, згідно з висновком медкомісії, потрібен постійний догляд.

Що робити, якщо в порушення закону не випускають за кордон

За словами адвоката, усна відмова у виїзді оскарженню не підлягає — потрібна відмова в письмовій формі.

Є кілька способів для оскарження відмови прикордонної служби:

скарга до головного органу Державної прикордонної служби, який виписав рішення про відмову в перетині кордону.

позовна заява до окружного адміністративного суду про визнання дій прикордонної служби неправомірними.

Адвокат уточнила, що скарга в ДПСУ подається протягом 30 днів, збір за розгляд не оплачується. Але з практичного погляду цей спосіб часто неефективний — потрібно звертатися до суду.

Подання позову допускається протягом шести місяців після отримання рішення. Знадобиться оплатити судовий збір і роботу юристів. Сам же розгляд питання може тривати довше двох місяців.

Ба більше, знадобиться ще місяць, щоб рішення суду набрало законної сили. До того ж рішення судової інстанції можуть і оскаржити.

Нагадаємо про те, чи можуть заблокувати банківську карту за неявку в ТЦК. За словами адвоката, у ТЦК вважають, що якщо кинути повістку в поштову скриньку, отже, військкоми належним чином викликали громадянина.

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